UP फूलपुर, गोरखपुर उपचुनाव नतीजे 2018: शिवसेना ने छिड़का बीजेपी के जले पर नमक, कहा- राम की निंदा करने वाले को लेने से हुआ ये हाल

एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के दो लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को हारता देख जले पर नमक छिड़का है। शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि राम की निंदा करने वाले बीजेपी ने अपनाया इसी के चलते ऐसे परिणाम आ रहे हैं। बता दें कि खबर लिखे जाने तक फूलपुर में जहां सपा के नागेंद्र पटेल मतगणना के 16वें राउंड के बाद 27,327 वोटों से आगे चल रहे हैं वहीं गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी के प्रवीण कुमार निषाद बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला से वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। इस उपचुनाव में 25 साल बाद पहली बार बसपा और सपा एक साथ नजर आए। इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का खुला ऐलान कर सबको चौंका दिया था। फूलपुर में सपा प्रत्याशी के भारी बढ़त बनाने के बाद मतगणना केंद्र के बाहर दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक साथ नजर आए। सपा की लाल टोपी लगाए कार्यकर्ताओं ने जहां मायावती जिंदाबाद के नारे लगाएं तो वहीं हाथों में बसपा का झंडा थामे कार्यकर्ता समाजवाद की जयकार करते दिखे। इन कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव के नतीजे देख एक नया नारा दिया। ये नया नारा था- बुआ भतीजा जिंदाबाद।

SP workers celebrate in Lucknow as trends show their candidates leading in Gorakhpur & Phulpur Lok Sabha by-polls, raise, 'Bhua-Bhateeja zindabad' slogans. pic.twitter.com/BTjievOjTL

— ANI UP (@ANINewsUP) March 14, 2018