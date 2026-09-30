इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग ही राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन बैठक से पहले ही बिखर गया है। मीटिंग में डीएमके शामिल नहीं हो रही है, अखिलेश यादव कहीं और व्यस्त हैं, आम आदमी पार्टी ने पहले ही मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे भी मीटिंग में वर्चुअली शामिल होंगे।

#WATCH | Delhi: Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, "INDIA alliance is not ready to accept Rahul Gandhi as its leader. Even within Congress, his leadership is not fully accepted—so how will the country accept him as a leader? Also want to ask Congress: a clean voter list… pic.twitter.com/GMppvlyJf1 — ANI (@ANI) September 30, 2026

उन्होंने आगे कहा, ” ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडी गठबंधन राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार नहीं है। इसलिए ये आ ही नहीं रहे हैं।”

शिवराज यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, “इंंडी ब्लॉक को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेसी भी राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी खुद कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में कह रहे हैं – ‘मुझे नेता मानो, मुझे नेता मानो, मुझ पर विश्वास करो‘। जिसको कांग्रेस ही नेता नहीं मान रही, उसको देश नेता कैसे मानेगा।”

‘पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होनी ही चाहिए’

कांग्रेस द्वारा वोटर लिस्ट SIR पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि शुद्ध वोटर लिस्ट लोकतंत्र की आत्मा है और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, “आपको क्या आपत्ति है, अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं, जीवित नहीं बचा, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। अगर डुप्लिकेशन है, गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है। कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जुड़ना चाहिए। पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होनी ही चाहिए।”

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शंकर सिंह वाघेला ने मंगलवार को द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वह कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही उनकी वापसी पर अंतिम बात होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।