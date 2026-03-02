कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बंगाल में बलात्कार के मामले जारी हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए।

शिवराज सिंह चौहान ने बांग्लादेश घुसपैठियों का जिक्र करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड तैयार कर रही है, ताकि बंगाल उनके लिए पनाहगाह बन सके। उन्होंने कहा कि ममता SIR के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करने की योजना बना रही हैं, क्योंकि वह घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहती हैं।

बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बंगाल में उसकी आखिरी यात्रा होगी- ममता

टीएमसी की तरफ से खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ‘परिवर्तन यात्रा’ बंगाल में उसकी आखिरी यात्रा होगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने बीजेपी की मदद के लिए SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटा दिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, “मेरे भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जाने के बावजूद, अगर एक भी मतदाता बच जाता है, तो भी मैं जीत जाऊंगी।”