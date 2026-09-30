महाराष्ट्र के ठाणे में मंगलवार रात शिवसेना (UBT) के स्थानीय नेता प्रदीप पूर्णेकर पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल पूर्णेकर की इलाज के दौरान मौत हो गई।

प्रदीप पूर्णेकर शिवसेना (UBT) में विभाग प्रमुख थे। गोली लगने के बाद उन्हें घोड़बंदर रोड स्थित अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

घटना के बाद स्थानीय कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना ठाणे के घोड़बंदर रोड पर हुई।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ”आरोपियों ने मास्क पहन रखा था और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। उन्हें पकड़ने के लिए CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।” आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं।

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सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शिवसेना के धनुष-बाण चिह्न को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि जब स्पष्ट मापदंड ही नहीं थे, तो इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को धनुष-बाण चुनाव चिह्न देने से इनकार क्यों नहीं किया?

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागजी और वी मोहना की पीठ शिवसेना में हुए विभाजन से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रही थी। इसमें चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती भी शामिल है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके अलावा, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने पाला बदलने वाले शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था।