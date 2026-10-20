महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दशहरा रैली के दौरान शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भगवा झंडे को लेकर कहा कि अब यह लाल किले पर भी फहराया जाना चाहिए। उन्होंने टाइगर श्रॉफ की कार पर हमले को लेकर सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने अभिजीत दीपके का समर्थन भी किया।

उद्धव ठाकरे, दादर स्थित ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में आयोजित पहुंचे थे। यहां वे विजयादशमी और दशहरे की रैली में शामिल होने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मंच से कहा कि ये भगवा झंडा अब महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि दिल्ली के लाल किले पर भी फहराया जाना चाहिए।

शांति तो मुर्दों के लिए है- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते हुए कहा, “चाहे कितने भी लुटेरे आ जाएं, वे हमारे भगवान को नहीं चुरा सकते। इस साल बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी है। बालासाहेब कहा करते थे कि क्रांति बहादुरों के लिए होती है, जबकि शांति तो मुर्दों के लिए है।”

सूखे का भी मुद्दा उठाया

आगे उन्होंने महाराष्ट्र के सूखे का भी जिक्र किया। उद्धव ने कहा, “राज्य भीषण सूखे का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ वादे कर रही है। पिछले साल बहुत अधिक बारिश हुई थी। नुकसान झेलने वाले कितने लोगों को असल में मुआवजा मिला है? अब आप कह रहे हैं कि पांच हजार रुपये देंगे। क्या यह रकम देकर आप हम पर कोई एहसान कर रहे हैं? कर्जमाफी की घोषणा तो की गई है, लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में कितने लोगों को इसका फायदा मिला है।”

Mumbai, Maharashtra | During the Dussehra Rally, Shiv Sena UBT Chief Uddhav Thackeray says, "This saffron flag must now be hoisted not just in Maharashtra, but also at the Red Fort. No matter how many robbers come, they cannot steal our God. This year marks the birth centenary of… pic.twitter.com/4qL5W6NpNs — ANI (@ANI) October 20, 2026

भाजपा पर भी बरसे उद्धव

उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमारा हिदुत्व देशभक्ति पर आधारित है। भाजपा तिरंगे के रंगों को बांट रही है- हरे, केसरिया और सफेद रंग को अलग-अलग कर रही है। वे सांसदों को तोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, लेकिन किसानों को सिर्फ 5000 रुपये देते हैं। पिछले 12 सालों में आपने क्या किया है? आपने न तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की और न ही देश को आगे बढ़ाया।”

अभिजीत दीपके का किया समर्थन

उन्होंने आगे कहा, “सत्ता बदलने के लिए आपने मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, है ना? जबकि मनमोहन सिंह बेदाग थे, फिर भी आप उन्हें लगातार धोखेबाज कहते रहे। आपने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी। मैं देश का पहला ऐसा राजनेता हूं जिसने अभिजीत दीपके का समर्थन किया और आज भी मैं अभिजीत दीपके के साथ हूं। हां देश बदल रहा है, राष्ट्र जग रहा है। कल, जब सरकार बदलेगी तो महाराष्ट्र देवी भवानी की तलवार की तरह चमकेगा।”

Mumbai, Maharashtra | During the Dussehra Rally, Shiv Sena UBT Chief Uddhav Thackeray says, "Our Hindutva is rooted in patriotism. The BJP is dividing the colours of the Tricolour, separating green, saffron, and white. They spend Rs 50 crore to break away MPs but give farmers… pic.twitter.com/wkBlL8k8AW — ANI (@ANI) October 20, 2026

टाइगर श्रॉफ के हमले पर कही ये बात

शिवसेना यूबीटी के प्रमुख ने एकनाथ शिंदे के टाइगर श्रॉफ से मिलने पर तंज कसते हुए कहा, “कुछ दिन पहले टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ था। आप उनसे मिलने तुरंत नहीं पहुंच गए ताकि आपको पब्लिसिटी मिल सके? लेकिन हमलावर वहां हथियार लेकर कैसे पहुंच गए? यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए शौर्य मेडल दिया जाए। अगर आते ही उन्हें गोली मार दी जाती तो वह तारीफ के काबिल बात होती। बिश्नोई के आदमी आराम से बैठकर ढोकला खा रहे हैं। साथ ही वे दावा कर रहे हैं कि उनके नेटवर्क में 70000 लोग हैं। अगर देवेंद्र फड़नवीस में हिम्मत है तो उन्हें दिल्ली जाकर सीधे अपने नेता से यह बात कहनी चाहिए।”

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महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को एक और झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपनी प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। टीवी डिबेट्स में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का पक्ष रखने वाले आनंद दुबे ने अपने फैसले के पीछे हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर वैचारिक मतभेदों का हवाला दिया है। उनका कहना है कि पार्टी की विचारधारा और सार्वजनिक बयानों के साथ तालमेल बैठाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें