शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी की वीर सावरकर पर टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “वीर सावरकर न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश के भी देवता हैं। सावरकर नाम गर्व और गौरव का देश है। नेहरू और गांधी की तरह सावरकर ने स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे हर भगवान को सम्मानित किया जाना चाहिए। हम पंडित नेहरू, महात्मा गांधी में विश्वास करते हैं। वीर सावरकर का अपमान न करें, जय हिंद।”

भारत बचाओ रैली में कांग्रेस नेता ने की थी टिप्पणी : नई दिल्ली के रामलीला मैदान में शनिवार को कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा था कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं है राहुल गांधी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले की अपनी टिप्पणी पर भाजपा की ओर से माफी की मांग किए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका नाम ‘राहुल सावरकर’ नहीं हैं और वह कभी माफी नहीं मांगने वाले हैं। उन्होंने ‘भारत बचाओ रैली’ में कहा, ‘कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता और देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है।’ राहुल गांधी ने कहा माफी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मांगनी पड़ेगी, वो भी पूरे देश से।

राहुल ने पीएम मोदी-अमित शाह पर बोला था हमला: राहुल गांधी ने कहा, ”संसद में भाजपा के लोगों ने कहा कि मैं भाषण के लिए माफी मांगू। कहा माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। गांधी ने कहा, “मोदी और अमित शाह को माफी मांगनी है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। हमारी शक्ति अर्थव्यवस्था थी। लोग दुनिया का भविष्य चीन और भारत को बोलते थे।” उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था खुद नष्ट कर दी।

Sanjay Raut, Shiv Sena: We respect both Mahatma Gandhi and Pandit Nehru. Please do not insult Veer Savarkar. Intelligent people need not be told anything more. (File pic) pic.twitter.com/Jb9LXL5QTq

— ANI (@ANI) December 14, 2019