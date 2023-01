Kashmiri Pandit Issue: संसद में उठाएंगे कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, बीजेपी वोट के लिए करती यूज, बोले शिवसेना सांसद संजय राउत

Sanjay Raut On Kashmiri Pandit Issue: शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि भाजपा वोट के लिए कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल करती है।

Kashmiri Pandit Issues: शिवसेना सांसद संजय राउत। (फोटो सोर्स: File/PTI)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram