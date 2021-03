महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने सांसद अरविंद सावंत पर आरोप लगाया कि शिवसेना सांसद ने उन्हें लोकसभा की लॉबी में कहा, ‘तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूं।’ सांसद ने कहा कि उन्हें इससे पहले भी शिवसेना द्वारा धमकी मिल चुकी है। इस बारे में नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है और अरविंद सांवत पर कार्रवाई करने की मांग की है।

मामले में जवाब देते हुए शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि सांसद नवनीत राणा द्वारा लगाए गए आरोप सरासर झूठ हैं। सांसद ने कहा, ‘अगर किसी ने देखा हो कि मैंने नवनीत राणा को धमकाया हो तो बता सकते हैं।’ सांसद ने कहा कि सांसद नवनीत राणा की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं रहती है और वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रति सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हैं।’ गौरतलब है कि महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने संसद में सचिन वाजे मामले में जांच की मांग की। राणा ने कहा कि आखिर किस आधार पर सचिन वाजे को फिर से पुलिस सेवा में बहाल किया गया? देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सचिन वाजे को पुलिस सेवा में बहाल किया जाए लेकिन उस समय पर फडणवीस सरकार ने इंकार कर दिया था।

बता दे कि आज संसद में बीजेपी सांसदों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग भी की।

#WATCH Why will I threaten her? If there were people present near her at that time,then,they can tell if I threatened her. Her way of talking &body language is wrong: Arvind Sawant,Shiv Sena MP on MP Navneet Rana’s allegations against him of threatening her in Parliament premises pic.twitter.com/VwJC6D9UFs

