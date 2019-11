Maharashtra Government Formation, Shiv Sena left NDA: महाराष्ट्र में शिवसेना ने मैराथन बैठकों के बाद बड़ा फैसला लिया और आखिरकार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार (Sharad Pawar) की शर्त मान ली। राज्य में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही तीखे तेवरों के लिए चर्चित शिवसेना मुखपत्र ‘सामना’ के संपादक संजय राउत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म ‘वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ (Once Upon a Time in Mumbaai) में बोले इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) के डायलॉग का इस्तेमाल किया और फिल्मी अंदाज में प्रतिक्रिया दी।

दुष्यंत से वसीम बरेलवी तक के शेर: महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात में शिवसेना के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘रास्ते की परवाह करूँगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी!’ इससे पहले भी राउत तेजतर्रार अंदाज में ट्वीट करते रहे हैं। उन्होंने लिखा था, ‘जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई-नई है।’ बीजेपी से सियासी तकरार के बीच उन्होंने वसीम बरेलवी का शेर भी ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा, ‘उसूलों पर जहां आंच आए, टकराना जरूरी है, जो जिन्दा हो, तो फिर जिन्दा नजर आना जरूरी है।’

‘सिर्फ हंगामा मेरा मकसद नहीं’: इसके पहले राउत ने दुष्यंत की कविता (Dushyant) शेयर करते हुए लिखा था, ‘सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।’

गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवसेना और बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के बंटवारे को लेकर तकरार के चलते एनडीए की सरकार नहीं बन पाई। आखिरकार शिवसेना ने एनडीए छोड़ने का फैसला ले लिया। अब राज्य में एनसीपी-कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना के सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ है।

