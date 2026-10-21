शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर दिए गए बयान पर शिवसेना की नेता शाइना एनसी ने तीखा पलटवार किया है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वह प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? वह किस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं? उन्हें अपना वकील बदलने की कोशिश करनी चाहिए।

शाइना एनसी ने संजय राउत के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगले साल मार्च में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। संजय राउत ने कहा था, “मेरी भविष्यवाणी है कि अप्रैल 2027 के आखरी हफ्ते में मोदी सरकार गिर जाएगी।”

‘उन्हें अपना वकील बदलने की कोशिश करनी चाहिए’

संजय राउत की भविष्यवाणी पर शाइना एनसी ने कहा, “संजय राउत जैसा कोई जिसे सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट के लिए दस बार माफी मांगनी पड़ी हो वह प्रधानमंत्री को बदलने का दावा कैसे कर सकता है? वह किस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं? उन्हें तो अपना वकील बदलने की कोशिश करनी चाहिए।”

राम मंदिर गिरने का भी दावा किया था- शाइना

शाइना ने आगे कहा, “उन्होंने (संजय राउत) पिछली बार दावा किया था कि राम मंदिर के मुहूर्त की टाइमिंग गलत थी और इसलिए वह गिर जाएगा, लेकिन मंदिर तो अभी भी वहीं खड़ा है। बदले में उनकी पार्टी ही गिर गई। हमारे एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ उनसे अलग हुए थे और आज हमारे पास 60 विधायक हैं। संजय राउत को प्रधानमंत्री के बारे में कमेंट करने से बचना चाहिए और इसके बदले में शिवाजी पार्क के स्टेज पर फोकस करना चाहिए, जो गिर गया था और शायद फिर से गिरेगा।”

‘राउत जी सोच-समझकर बयान दीजिए’

शिवसेना नेता शाइना एनसी ने संजय राउत के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बीजेपी चलाती है। राउत के इस बयान पर शाइना एनसी ने कहा कि अगर बीजेपी बिश्नोई गैंग को चलाती थी तो सलमान खान को सिक्योरिटी भी बीजेपी ने ही दिया है। वहीं टाइगर श्रॉफ केस में भी मुंबई पुलिस ने ही कार्रवाई की है।

शाइना ने कहा कि लॉरेंस बिश्नो साबरमती जेल में बैठे हैं और उस पर कंट्रोल है सेंट्रल का है, इसलिए राउत जी सोच समझकर बयान दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूं जब महाराष्ट्र पुलिस काम करती हो तो आपको दिक्कत होती है।

क्या कहा था संजय राउत ने?

संजय राउत ने मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) की वार्षिक दशहरा रैली के दौरान कहा था कि अगले साल मार्च में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। संजय राउत ने कहा था, “मेरी भविष्यवाणी है कि अप्रैल 2027 के आखरी हफ्ते में मोदी सरकार गिर जाएगी।” उन्होंने कहा कि किस मुहूर्त पर आपने राम मंदिर बनाया? अब मैं आपका मुहूर्त बताता हूं किस मुहूर्त पर आप जाएंगे। अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में उनकी सत्ता चली जाएगी।

#WATCH | Mumbai: On Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut, Shiv Sena leader Shaina NC says, "How can someone like Sanjay Raut, who has had to apologize ten times to the Supreme Court for contempt, claim to change the Prime Minister? What kind of predictions is he making? He should first… pic.twitter.com/zyHdWexper — ANI (@ANI) October 21, 2026

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लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वियतनाम गए हैं। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेता को लेकर एक दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने इससे जुड़े एक सवाल पर मीडिया को हंसते हुए जवाब दिया है, जो खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पढ़ें पूरी खबर…