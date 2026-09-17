सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शिवसेना के धनुष-बाण चिह्न को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि जब स्पष्ट मापदंड ही नहीं थे, तो इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को धनुष-बाण चुनाव चिह्न देने से इनकार क्यों नहीं किया?

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागजी और वी मोहना की पीठ शिवसेना में हुए विभाजन से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रही थी। इसमें चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती भी शामिल है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके अलावा, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने पाला बदलने वाले शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह सवाल तब उठाया, जब शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने चुनाव आयोग के विधायी बहुमत पर भरोसा करने के फैसले का बचाव किया।

जस्टिस बागची ने कहा, “अगर सभी परीक्षण गलत साबित हो गए थे, तो दोनों में से किसी भी गुट को फायदा नहीं देने का विकल्प हमेशा उपलब्ध था। उन्हें अपने-अपने चुनाव चिह्न चुनने दें और अपनी ताकत के दम पर चुनाव लड़ने दें, न कि बालासाहेब के नाम पर।”

जज ने इस बात पर भी जोर दिया कि 10वीं अनुसूची के तहत होने वाली कार्यवाही व्यक्तिगत विधायकों के आचरण से संबंधित होती है, जबकि आरक्षित चुनाव चिह्न को लेकर विवाद राजनीतिक दल से जुड़ा होता है।

जस्टिस बागची ने कहा, “चुनाव चिह्न का परीक्षण राजनीतिक दल के आधार पर होता है, जबकि अयोग्यता का सवाल विधानसभा में किसी विधायक के कृत्य से संबंधित होता है। चुनाव चिह्न का परीक्षण विधायी दल के लिए नहीं किया जा रहा है। यह राजनीतिक दल का चुनाव चिह्न है।”

शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने दलील दी कि इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना के संविधान, उसके संगठनात्मक ढांचे और दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को मिले समर्थन की जांच की थी। इसके बाद, मौजूदा असाधारण परिस्थितियों में विधायी बहुमत को ही एकमात्र व्यावहारिक परीक्षण माना गया।

उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मनोनीत सदस्यों के वर्चस्व वाला था, जो पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा को भरोसेमंद तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करता था। साथ ही, इस ढांचे में पक्ष प्रमुख (पार्टी प्रमुख) को असीमित अधिकार हासिल थे।

कौल ने आगे कहा कि पार्टी के व्यापक कार्यकर्ता वर्ग के बीच समर्थन का आकलन करना भी व्यावहारिक नहीं था, जबकि निर्वाचित प्रतिनिधि आपस में बंटे हुए थे।

साल 2022 में शिवसेना में हुआ था विभाजन

साल 2022 में शिवसेना दो गुटों में बंट गई थी। एक गुट का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई एकनाथ शिंदे ने की। इसके बाद शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष ‘शिवसेना’ नाम और धनुष-बाण चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया।

चुनाव आयोग ने अपने फैसले तक पहुंचने के लिए पार्टी के संगठनात्मक विंग के परीक्षण के बजाय उसके विधायी विंग की ताकत को आधार बनाया। आयोग ने बताया कि उसने संगठनात्मक विंग के परीक्षण को लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी संतोषजनक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि पार्टी का नवीनतम संविधान उसके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था।

आयोग के अनुसार, पार्टी के संगठनात्मक विंग में संख्यात्मक बहुमत को लेकर दोनों गुटों के दावे संतोषजनक नहीं थे। इसलिए आयोग ने यह तय करने के लिए विधायी विंग के बहुमत का परीक्षण अपनाया कि किस गुट के पास अधिक समर्थन है।

इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, शिंदे गुट के पास 40 विधायक थे, जबकि ठाकरे गुट के पास 15 विधायक थे। इसी तरह, लोकसभा में शिवसेना के कुल 18 सांसदों में से 13 सांसद शिंदे गुट के समर्थन में थे, जबकि 5 सांसद ठाकरे गुट के साथ थे। इसी आधार पर चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे शिवसेना का नाम और धनुष-बाण चुनाव चिह्न बरकरार रखने की अनुमति दी।

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