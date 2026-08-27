पंजाब में अब यह लगभग तय हो चुका है कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (बादल) मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाल में ही जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष पंजाब के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

इसके अलावा पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी अकाली दल के साथ गठबंधन की अटकलों को बार-बार खारिज किया है। पंजाब की राजनीति के जानकार मानते हैं कि तमाम हां और ना के बाद भी दोनों दल मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे।

पिछले दिनों जब अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की तो उसके बाद यह चर्चा शुरू हुई कि पंजाब में क्या दोनों दल एक बार फिर साथ आ सकते हैं।

इसके बाद बठिंडा से सांसद और सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने भी एक जनसभा में लगभग साफ संदेश दिया कि दोनों दलों का साथ मिलकर लड़ना चुनाव लड़ना तय है।

इससे सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब बीजेपी और अकाली दल गठबंधन को लेकर लगभग सहमत हो गए हैं तो आखिर पेच कहां फंस रहा है? मतलब यह कि गठबंधन को लेकर औपचारिक ऐलान होने में किस बात की देर है?

मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा?

पंजाब से आ रही खबरों के मुताबिक, पहली बड़ी अड़चन इस बात की है कि गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? यह बात सभी जानते हैं कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन लगभग ढाई दशक तक रहा और साल 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों की वजह से टूट गया था।

पंजाब में इससे पहले जब-जब बीजेपी-अकाली दल गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा अकाली दल के पास ही रही लेकिन गठबंधन टूटने के बाद राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं।

गठबंधन का ऐलान होने में सबसे बड़ा पेच इसी बात का है कि क्या बीजेपी सुखबीर सिंह बादल को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार होगी? अगर सहमति नहीं बनी तो क्या दोनों दल बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव मैदान में उतरेंगे?

पंजाबी मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक, बीजेपी 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है इसमें से 45 सीटें ऐसी हैं, जहां वह 2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल से आगे रही थी।

23 सीटों पर बीजेपी पहले नंबर पर थी

2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो पंजाब में 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पहले नंबर पर रही थी, 6 सीटों पर दूसरे और 16 सीटों पर वह तीसरे नंबर पर थी। यह आंकड़ा 45 बैठता है। दूसरी ओर, अकाली दल पंजाब में कुल 9 विधानसभा सीटों पर आगे था, पांच पर दूसरे नंबर पर और 5 सीटों पर वह तीसरे नंबर पर रहा था। यह आंकड़ा कुल 19 सीटों का बैठता है।

इसके अलावा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर भी अकाली दल से ज्यादा था। बीजेपी को 18.56% और अकाली दल को 13.42% वोट मिले थे। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी और अकाली दल गठबंधन कर लेते हैं तो यह गठबंधन थोड़ा मजबूत जरूर दिखाई देता है। 117 सीटों वाले पंजाब में सरकार बनाने के लिए 59 सीटें चाहिए।

सीटों के बंटवारे का मुद्दा

एक और अड़चन सीटों के बंटवारे की भी है। बीजेपी अब राज्य में पहले से ज्यादा सीटें चाहती है और सवाल ऐसे में यह है कि अकाली दल जिसका वजूद सिर्फ पंजाब में ही है क्या वह बीजेपी को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार होगी?

खुद को ‘बड़े भाई’ के रूप में प्रोजेक्ट कर रही बीजेपी

2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर बीजेपी खुद को पंजाब में ‘बड़े भाई’ के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। इससे पहले बीजेपी-अकाली दल गठबंधन के तहत बीजेपी अधिकतम 23 सीटों पर लड़ती थी लेकिन लेकिन इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी ‘बड़े भाई’ की भूमिका में रहेगी। ऐसे में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, यह एक बड़ा सवाल है।

देखना होगा कि सीएम के चेहरे और सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दल कब तक बातचीत फाइनल करते हैं और कब गठबंधन का ऐलान होगा?

यह भी पढ़ें- अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए दिल्ली में डट गई थीं भट्ठल…

2002 में पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और मुख्यमंत्री पद के लिए राजिंदर कौर भट्ठल और कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने-सामने थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।