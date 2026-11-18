महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन बुधवार को पार्टी के लिए ही मुसीबत बन गया। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना के छह प्रवक्ताओं ने सोनिया गांधी की किताब के पन्ने फाड़कर विरोध जताया।

लेकिन इसी दौरान पार्टी प्रवक्ता शाइना एनसी से एक ऐसी गलती हो गई, जिसने पूरे प्रदर्शन का रुख बदल दिया। उन्होंने गलती से शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तस्वीर का एक हिस्सा ही फाड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस और शिवसेना (UBT) ने शिंदे गुट पर निशाना साधना शुरू कर दिया।

सोनिया गांधी की किताब के खिलाफ क्यों हुआ प्रदर्शन?

दरअसल, सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणियों पर शिंदे गुट की शिवसेना ने नाराजगी जताई थी। पार्टी के नेताओं का आरोप था कि किताब में सावरकर के बारे में अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। इसे उन्होंने सावरकर के साथ-साथ मराठी अस्मिता का भी अपमान बताया।

इसी के विरोध में मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिंदे गुट के छह प्रवक्ताओं ने किताब की प्रतियां फाड़ीं। उन्होंने महाराष्ट्र में इस किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। इसके साथ ही शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। नेताओं ने सवाल उठाया कि जब उद्धव ठाकरे पहले सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं, तो उन्होंने सोनिया गांधी की किताब स्वीकार क्यों की और इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है?

किताब में सावरकर और हिंदुत्व को लेकर क्या लिखा है?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में सावरकर को ऐसी विचारधारा का संस्थापक बताया है, जो भारत को मुख्य रूप से ऐसा देश मानती है जहां हिंदुओं का सर्वोच्च स्थान हो। उन्होंने सावरकर की सोच की तुलना महात्मा गांधी के विचारों से भी की है।

किताब में सोनिया गांधी ने सावरकर की विचारधारा की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह संवैधानिक अधिकारों को महत्व नहीं देती। उन्होंने हिंदुत्व को एक रूढ़िवादी विचारधारा बताया है, जो पितृसत्तात्मक और पदानुक्रम वाली सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करती है। इसके अलावा उन्होंने सावरकर की अंग्रेजों को भेजी गई दया याचिकाओं का भी जिक्र किया है। किताब में यह आरोप भी लगाया गया है कि आरएसएस के सदस्यों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुखबिरों के रूप में काम किया था।

शाइना एनसी से कैसे हुई बाल ठाकरे की तस्वीर फाड़ने की गलती?

प्रदर्शन के दौरान शिंदे गुट की प्रवक्ता शाइना एनसी सोनिया गांधी की किताब के पन्ने फाड़ रही थीं। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी तस्वीर का हिस्सा भी फाड़ दिया, जिसमें बाल ठाकरे पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के पुतले को मारते हुए दिखाई दे रहे थे।

यह घटना साल 2004 की है। उस समय मणिशंकर अय्यर ने सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में बाल ठाकरे ने उनका पुतला पीटा था। शाइना एनसी का इरादा मणिशंकर अय्यर की तस्वीर फाड़ने का था, लेकिन गलती से बाल ठाकरे की तस्वीर भी फट गई।

जब पार्टी के दूसरे प्रवक्ता संजय निरुपम ने उन्हें इस गलती की ओर ध्यान दिलाया, तो शाइना ने तुरंत हाथ रोक लिया। इसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा, “बालासाहेब ठाकरे हमारे देवता हैं। हम उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मणिशंकर की तस्वीर फाड़ी है, बालासाहेब की तस्वीर नहीं फाड़ी।”

Six Shinde Sena leaders tear Sonia Gandhi’s book over Savarkar row pic.twitter.com/F5gz92y3cL — The Indian Express (@IndianExpress) November 18, 2026

कांग्रेस और उद्धव गुट ने शिंदे सेना पर साधा निशाना

इस घटना के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। शिवसेना (UBT) की नेता किशोरी पेडनेकर ने शाइना एनसी से इस्तीफे की मांग की। वहीं, बीएमसी सदन में उद्धव गुट के पार्षदों ने भी इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी।

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस घटना को शिंदे सेना की ‘मानसिक दिवालियापन’ का उदाहरण बताया। वहीं, कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा, “कल बालासाहेब की पुण्यतिथि थी और आज आप उनकी तस्वीर फाड़ रहे हैं। यह बेशर्मी की हद है।”

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने की मांग की। वहीं, कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने तंज कसते हुए कहा, “आप किताब फाड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई को कैसे फाड़ेंगे? समझदार लोग तर्क करते हैं, जबकि अज्ञानी किताबें फाड़ते हैं।”

शिवसेना (UBT) की नेता सुषमा अंधारे ने भी शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा करती है, उसी के साथ विश्वासघात कर रही है। इसके अलावा अमरावती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया।

उद्धव ठाकरे से माफी मांगने की भी उठाई मांग

शिंदे गुट के प्रवक्ताओं ने सोनिया गांधी की किताब स्वीकार करने को लेकर उद्धव ठाकरे से माफी मांगने की मांग भी की थी। प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने कहा, “सावरकर हमारे लिए प्रेम और सम्मान का विषय हैं। उनके खिलाफ आरोप न लगाएं।”

उन्होंने उद्धव ठाकरे पर सावरकर के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि, सोनिया गांधी की किताब के विरोध में शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब बाल ठाकरे की तस्वीर फाड़ने की गलती के कारण खुद शिंदे गुट के लिए राजनीतिक विवाद बन गया है।

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। बुधवार को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने किताब का विरोध किया और इस पर बैन लगाने की मांग की। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना के कई नेताओं ने किताब का विरोध करते हुए इसके पन्ने फाड़ दिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।