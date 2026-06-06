हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के 54 साल के एक शख्स को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सांप्रदायिक मनमुटाव फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली कंटेंट शेयर करने के आरोप में शिमला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान युद्धवीर सिंह बैन्स के रूप में हुई है, जो एक कारोबारी और कांग्रेस के पूर्व समर्थक बताए जाते हैं।

बैन्स का नाम पहले करीब 20 करोड़ रुपये के कथित कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (KCC Bank) लोन घोटाले में भी मुख्य आरोपी के रूप में सामने आ चुका है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई शुक्रवार को बोइलौगंज थाने में मिली एक शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बैन्स ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें ऐसी सामग्री थी जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच मनमुटाव बढ़ा सकती थी।

आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया

शिकायत के मुताबिक, वीडियो में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। आशंका जताई गई कि वीडियो के व्यापक प्रसार से सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच और डिजिटल विश्लेषण में पता चला कि आरोपी नियमित रूप से सोशल मीडिया पर इसी तरह के कंटेंट शेयर करता रहा है। उपलब्ध वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच में यह भी सामने आया कि उक्त सामग्री विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और दुश्मनी पैदा करने की क्षमता रखती है।

जांच के आधार पर पुलिस ने शिमला के पश्चिम थाना क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 353(2) के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की।

गिरफ्तारी के दौरान हुआ हंगामा

पुलिस कार्रवाई के दौरान शिमला में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति भी बनी। बैन्स ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) में मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई शिकायत और जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर की गई है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसने सहयोग नहीं किया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उसने कथित तौर पर जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की। इसके बाद मामले में BNS की धारा 221 भी जोड़ दी गई।

पहले से दर्ज हैं कई मामले

पुलिस ने बताया कि युद्धवीर सिंह बैन्स के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2025 में ऊना थाने में दर्ज मामला शामिल है, जिसमें आईपीसी की धारा 420, 468, 471 और 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत केस दर्ज किया गया था।

इसके अलावा शिमला के पूर्वी थाना क्षेत्र में भी उनके खिलाफ BNS की धारा 248, 351 और 356(2) के तहत एक अन्य मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।