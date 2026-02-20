Ricky Andrew J Syngkon Death News: मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग से लोकसभा सांसद रिकी एजे सिंकॉन के निधन की खबर से सियासी जगत में शोक फैल गया है। रिकी एजे सिंकॉन फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वे बेहोश हो गए। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

न्यूज एजेंसियों के अनुसार, डॉ. रिकी एजे सिंकॉन गुरुवार शाम शिलांग के पास मावलाई मावियोंग इलाके के एक मैदान में दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। खेल के दौरान ही वे अचानक मैदान में गिर पड़े, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इसके चलते उनके दोस्त उन्हें तुरंत मावियोंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं होने के कारण उन्हें तुरंत जयाव स्थिति डॉ. एच गॉर्डन रॉबर्ट्स अस्पताल ले जाया गया।

खबर मिलते ही अस्पताल पहुंच गए कई नेता

जानकारी के मुताबिक, रात करीब 8:42 बजे अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही देर बाद उनका निधन हो ग इस खबर के फैलते ही मेघालय की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद खबर की जानकारी मिलते ही उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टाइनसॉन्ग, वीपीपी अध्यक्ष अर्डेंट मिलर बसैयावमॉइट समेत कई विधायक और राजनीतिक नेता अस्पताल पहुंचे। सभी ने सिंकॉन के निधन को राज्य की राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया।

Saddened by the passing of Lok Sabha MP from Shillong, Dr. Ricky AJ Syngkon. He will be remembered for his dedicated service to the people of Meghalaya. My thoughts are with his family, friends and supporters during this difficult time. May his soul rest in peace. — Narendra Modi (@narendramodi) February 20, 2026

पीएम मोदी ने जताया शोक

पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद एंड्रयू के निधन पर शोक जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, “शिलॉन्ग से लोकसभा सांसद डॉ. रिकी ए.जे. सिंगकॉन के निधन से गहरा दुःख हुआ है। मेघालय की जनता के प्रति उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।”

सीएम कॉनराड संगमा ने बताया बड़ी क्षति

सांसद सिंकॉन के निधन की जानकारी मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को मिली तो उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त की। डॉ. रिकी एंड्रयू जे. सिन्गकॉन के बारे में बात करें तो वे शिलांग निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा (2024-2026) के सांसद थे। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी (VPP) के महासचिव और पूर्व सहायक प्रोफेसर, उन्होंने 2024 में भारी अंतर से चुनाव जीता था और कांग्रेस के तीन बार के विजेता को हराया था।

सीएम ने कहा, “शिलांग से माननीय सांसद डॉ. रिकी ए.जे. सिंगकॉन के असामयिक निधन से मैं अत्यंत स्तब्ध और दुखी हूं। डॉ. रिकी एक समर्पित और करुणामय नेता थे, जिनमें जनसेवा के प्रति गहरा उत्साह और अपनी जनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी। वे आस्थावान थे और विनम्रता, दूरदर्शिता और समाज के उत्थान की सच्ची इच्छा के साथ सेवा करते थे। इस कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों और असंख्य शुभचिंतकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।”

2024 में में जीता था बड़े अंतर से चुनाव

डॉ. रिकी एंड्रयू जे. सिन्गकॉन के बारे में बात करें तो वे शिलॉन्ग निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा (2024) के सांसद थे। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी (VPP) के महासचिव और पूर्व सहायक प्रोफेसर, उन्होंने 2024 में भारी अंतर से चुनाव जीता था और कांग्रेस के तीन बार के विजेता को हराया था। राजनीति में आने से पहले, उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाया था।

