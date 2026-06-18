AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को शिवसेना (UBT) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों दलों के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वे अपनी पार्टियों से नेताओं के लगातार हो रहे पलायन को क्यों नहीं रोक पाए। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर दावा किया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसद भी भाजपा में शामिल होने की तैयारी में हैं।

उन्होंने लिखा, “यूबीटी के कुछ सांसद भी भाजपा में जाने की सोच रहे हैं। शायद हमें उन दो प्रमुख सांसदों से पूछना चाहिए कि आखिर इन सांसदों को भाजपा में जाने के लिए किसने ‘धमकाया’?”

ओवैसी यहीं नहीं रुके और उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने अतीत में टीएमसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने का मुद्दा उठाते हुए कहा, ”टीएमसी के बाकी 19 सांसदों ने पार्टी क्यों छोड़ी? शायद इसका दोष किसी और पर मढ़ने में भी एक महीना लग जाएगा।”

बिना सबूत आरोप लगाने से बचने की नसीहत

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को बिना सबूत आरोप लगाने से बचने की नसीहत देते हुए पवित्र कुरान का हवाला दिया। उन्होंने लिखा, ”जैसा कि कुरान में कहा गया है, ‘हर पीठ पीछे बुराई करने वाले और झूठे आरोप लगाने वाले के लिए विनाश है’ (104:1)।”

ओवैसी ने आगे कहा कि विपक्षी दल अपनी संगठनात्मक विफलताओं का ठीकरा किसी एक व्यक्ति के सिर पर फोड़कर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि आखिर भाजपा के लिए दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाना इतना आसान क्यों हो जाता है।

उन्होंने कहा, ”भाजपा में बड़े पैमाने पर दल-बदल इतना आसान क्यों है? आखिर ये सभी लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप अपनी हर नाकामी के लिए किसी एक ‘प्रमुख सांसद’ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।”

अपने पोस्ट के आखिर में ओवैसी ने मौजूदा राजनीतिक हालात पर तंज कसते हुए एक शायराना अंदाज ज़ाहिर किया। उन्होंने लिखा, “शिकारी नया है, जाल पुराना है…”

महाराष्ट्र-बंगाल में राजनीतिक उथल-पुथल

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय बड़े उथल-पुथल से गुजर रही है। दोनों राज्यों में क्षेत्रीय सत्ता समीकरणों में संभावित बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

महाराष्ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं और पाला बदलने पर विचार कर रहे हैं। इससे 2022 की उस बड़ी बगावत की याद ताजा हो गई है जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी दो गुटों में बंट गई थी।

वहीं शिवसेना विधायक परिषद (एमएलसी) चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया है कि शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे में विश्वास जताते हुए शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। हालांकि, शिवसेना (यूबीटी) की ओर से किसी भी टूट या बगावत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

वहीं पश्चिम बंगाल में भी सियासी हलचल देखने को मिली। बताया गया कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने 14 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा जिसमें उन्होंने अपने समूह के त्रिपुरा आधारित नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय की जानकारी दी।

यूबीटी सांसदों की बगावत बदल देगी शिंदे-फड़नवीस के समीकरण

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) मुश्किल दौर से गुजर रही है। ठाकरे की सेना में बड़ी टूट तय होती दिख रही है। संसद भवन में 11 बजे बुलाई गई मीटिंग में अब तक तीन ही लोकसभा सांसद पहुंचे हैं और एक राज्यसभा सांसद मौजूद हैं। इस तरह लोकसभा के कुल 9 में से 6 सांसद गायब हैं और यदि इन सभी की बगावत बनी रही तो फिर पार्टी टूट जाएगी।