जम्मू-कश्मीर पुलिस ने करोड़ों रुपये की हेरोइन के साथ आतंकी शेर अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उसकी गिरफ्तारी मंगलवार को जम्मू हवाई अड्डे से हुई। पुलिस ने दावा किया है कि शेर अली ने करीब 8 करोड़ रुपये की हीरोइन को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से पुंछ जिले में पहुंचाया था। जिसका प्रयोग टेरर फंडिंग के लिए किया जाना था। पुलिस के अनुसार अब तक उसके नेटर्वक से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि शेर अली पाकिस्तानी हैंडलर सुल्तान के इशारे पर बालाकोट इलाके से दो आतंकवादियों को भेजने में शामिल था। हालांकि दोनों ही आतंकी बाद में एक मुठभेड़ में मारे गए थे। उस समय शेर अली कुवैत में रहकर लगातार आतंकियों के संपर्क में था। पुलिस के अनुसार शेर अली के पिता मुस्ताक अहमद और उसकी बहन रखसीन को पिछले साल ही आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

J&K | District Police Poonch arrested terrorist Sher Ali at Jammu airport. He is the main coordinator & facilitator of terrorist activities of many terrorist groups involving facilitating infiltration of terrorists, smuggling of arms and ammunition, narcotics from POJK: Police

— ANI (@ANI) February 17, 2021