बांग्लादेश की नई सरकार भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मामला एक बार फिर से उठा है। इसी महीने बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत आए थे और उन्होंने शेख हसीना को सौंपने की मांग की थी। अब इस पर भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ी एक याचिका पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि याचिका की समीक्षा की जा रही है जो हमारी न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है।

शेख हसीना पर विदेश मंत्रालय का बयान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के तहत एक अनुरोध (शेख हसीना के प्रत्यर्पण) की जांच की जा रही है। हम सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ इस मुद्दे पर रचनात्मक रूप से बातचीत जारी रखेंगे। हम सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मैं यह भी दोहराना चाहूंगा कि विदेश मंत्री ने नई सरकार के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करने और अमेरिकी मूल्यों को और मजबूत करने की भारत की इच्छा को दोहराया। दोनों पक्ष संबंधित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से साझेदारी को गहरा करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सहमत हुए। पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों पक्षों के विचारों के लिए जल्द ही आधिकारिक बैठकें होने की उम्मीद है।”

उर्जा संकट पर क्या बोला विदेश मंत्रालय?

उर्जा संकट पर रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमें अपने कई पड़ोसी देशों से ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हम पहले से ही कई देशों को ऊर्जा संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि, यह हमारी अपनी जरूरतों और यहां उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। हमने मार्च में बांग्लादेश को 22,000 मीट्रिक टन हाई-स्पीड डीजल उपलब्ध कराया। श्रीलंका के संबंध में हमने पिछले महीने उन्हें 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद भेजे। एक हफ्ते पहले हमारे विदेश मंत्री ने मॉरीशस का दौरा किया था। उस दौरान, दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई, और हम वर्तमान में मॉरीशस की ऊर्जा स्थिति में सुधार लाने और उसे तेल और गैस उपलब्ध कराने के लिए दोनों देशों के बीच सरकार-से-सरकार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।”

नेपाल को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा, “नेपाल और भारत के बीच मौजूदा समझौते हैं, जिनमें से एक भारतीय तेल निगम और नेपाल के बीच है, जिसके तहत हम उन्हें पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, और ये उन्हें उनकी जरूरतों के अनुसार बिना किसी रुकावट के उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी तरह भूटान के साथ भी हमारी समझ और साझेदारी है। हम उन्हें ऊर्जा उत्पादों के संबंध में भी ऊर्जा उपलब्ध करा रहे हैं। मॉरीशस और सेशेल्स के संबंध में हमारे पास हमें उनसे कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं, और हम इस मामले पर उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं।”