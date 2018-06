कांग्रेस के बागी नेता ने राहुल गांधी को कहा ‘जनेऊधारी हिंदू’, दी एक चुनौती

कांग्रेस के बागी नेता शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर हिंदुओं को पंजाब और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग तेज कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी बड़ी चुनौती दे डाली है। दरअसल, पूनावाला ने अपनी मांग राहुल गांधी के सामने रखते हुए उन्हें जनेऊधारी हिंदू कहा है और हिंदुओं को पंजाब में अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने की चुनौती दी है।

सोमवार (4 जून) को पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, ‘जनेऊधारी हिंदू राहुल गांधी, क्या आप मेरी मांग का समर्थन करेंगे? मेरी मांग है कि पंजाब में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। हर उस समुदाय को जिसकी आबादी किसी राज्य में 50 फीसदी से कम होती है उसे उसके हक की हर सुविधा मिलनी चाहिए।’ इससे पहले पिछले साल नवंबर में शहजाद ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए पंजाब और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने की मांग की थी। वहीं राहुल गांधी द्वारा गुजरात चुनाव से पहले मंदिरों के दर्शन किए जाने पर उठे सवालों के जवाब में कांग्रेस ने कहा था कि वह एक जनेऊधारी हिंदू हैं।

Dear Janeudhari Hindu @RahulGandhi would you support my demand for equality by granting minority status to Hindus in Punjab?

Any community whose population in any state is less than 50pc must get all the benefits that accrue with it! https://t.co/a0rXjDJKxP

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) June 4, 2018