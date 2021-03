पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है। कांग्रेस सभी पांच चुनावी राज्यों में अपना दमखम दिखाने के लिए काफी मेहनत कर रही है। इसी बीच पूर्व कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने हिंदू महासभा के एक पार्षद के कांग्रेस में शामिल होने पर एक टीवी डिबेट में गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के लबों पर भले ही गांधी रहें हों लेकिन उनके दिल में गोडसे बसता है। साथ ही पूनावाला ने कांग्रेस पर गोहत्या से लेकर परिवारवाद तक के गंभीर आरोप लगाए।

टाइम्स नाउ टीवी चैनल पर आयोजित एक टीवी डिबेट शो में शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत पहले ही गांधी जी की विचारधारा को छोड़ दिया था और अब उन्होंने गांधी जी को भी छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यही गांधी परिवार जिन्होंने केरल में गोहत्या कानून का विरोध किया और वहां गायों को कटने के लिए छोड़ दिया। इन लोगों ने रामराज्य का मखौल उड़ाया जबकि महात्मा गांधी हे राम कहते हुए दुनिया से चले गए. गांधी जी की विचारधारा के विरुद्ध जाकर इन्होंने पार्टी के अंदर परिवारवाद को बढ़ावा दिया।

#GandhisDumpGandhiji | @Shehzad_Ind, Lawyer takes a jibe at Congress saying, ‘Cong has always loved Godse, not Gandhi’. | @thenewshour with Navika Kumar pic.twitter.com/2T83S9Va61

— TIMES NOW (@TimesNow) March 15, 2021