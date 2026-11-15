पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर एक बार फिर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी को इसलिए कैदी वाहन में बैठाया गया था, क्योंकि उन्होंने मां काली का कोप झेला है।

शुभेंदु अधिकारी शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में एक छठ पूजा समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर मां काली की प्रतिमा का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल दक्षिण 24 परगना जिले में मां काली की एक प्रतिमा को कैदी वाहन में ले जाया गया था।

बनर्जी का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति ने पुलिस को मां काली की प्रतिमा को प्रिजन वैन में ले जाने का निर्देश दिया था, उसे महालया के दिन खुद ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्हें देवी के कोप का सामना करना पड़ा।

बता दें कि 10 अक्तूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहीं ममता बनर्जी को दूसरे तृणमूल कांग्रेस नेताओं के साथ हिरासत में लिया गया था। बनर्जी ने अपनी हिरासत को ‘अपहरण’ जैसा बताया था और कहा था कि ये पहली बार था जब उन्हें प्रिजन वैन में ले जाया गया। अधिकारी ने कुछ लोगों पर हिंदुओं और सनातनियों को बांटने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘विकसित भारत 2047’ का रोडमैप तैयार किया है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस साल पूरे बंगाल में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने रामनवमी रैलियों में हिस्सा लिया, जबकि लगभग 30,000 गणेश पूजा का आयोजन किया गया। इससे पहले चंदननगर में जगद्धात्री पूजा के उद्घाटन के दौरान अधिकारी ने कहा था कि उनकी सरकार ने कभी भी धार्मिक त्योहार मनाने वालों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली। इस साल राज्य सरकार ने पहले की 45,000 दुर्गा पूजाओं के अलावा 13,000 अतिरिक्त पूजाओं को अनुमति दी और 60,000 काली पूजा आयोजनों में भी सहयोग किया।

उन्होंने कहा, ह्यहमने पूजा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कभी कोई बाधा नहीं डाली। त्योहार मनाने की अनुमति के लिए किसी को अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। अधिकारी ने जगद्धात्री और छठ पूजा आयोजकों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस के साथ तालमेल बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, ह्यबंगाल में छठ पूजा में एक करोड़ से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। हम सभी हर त्योहार में एक साथ हिस्सा लेते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया कि उत्तर बंगाल के कूचबिहार से लेकर दक्षिण के तारकेश्वर तक धार्मिक पर्यटन सर्किट का सौंदर्यीकरण और विकास किया जाएगा।

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