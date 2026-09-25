पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर पलटवार किया है। बागडोगरा एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल के मंत्री निशीथ प्रमाणिक और अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के बयानों पर सवाल उठाते हुए उनकी मानसिक स्थिति को लेकर टिप्पणी की।
निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि ममता बनर्जी की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्रवाई और SIR के नतीजों को ममता बनर्जी स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वह इस तरह के बयान दे रही हैं।
‘बीजेपी शांति की राजनीति में विश्वास करती है’
निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि बीजेपी शांति की राजनीति में विश्वास करती है और उसकी सरकार कानून के शासन तथा संविधान में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के जनादेश का सम्मान करती है।
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी फर्जी या ‘घोस्ट वोटर्स’ के सहारे सत्ता में नहीं आई है। प्रमाणिक ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने पिछले 15 वर्षों में ऐसे मतदाताओं के सहारे तीन बार सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने SIR के दौरान ऐसे मतदाताओं की पहचान की और उन्हें मतदान प्रक्रिया से दूर रखा।
SIR को बताया बंगाल की जनता की जीत
बीजेपी नेता ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की कार्रवाई को बंगाल की जनता की जीत बताया। उनके मुताबिक, चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची की जांच के दौरान फर्जी या अपात्र मतदाताओं की पहचान करना जरूरी था। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर SIR 2026 से जुड़ी अंतिम मतदाता सूची, हटाए गए नामों की सूचियां और दावे-आपत्तियों की जानकारी उपलब्ध है।
हालांकि, SIR को लेकर बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने और उनके दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर भी विवाद बना हुआ है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने नाम दोबारा शामिल कराने के लिए अपील की है।
ममता बनर्जी ने की थी दोबारा चुनाव कराने की मांग
दरअसल, SIR को लेकर विवाद उस समय और बढ़ गया जब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पश्चिम बंगाल में SIR से पहले की मतदाता सूची के आधार पर दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग भी की।
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहेंगे, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
अर्जुन सिंह ने भी ममता पर किया हमला
बागडोगरा में ही पश्चिम बंगाल के मंत्री अरुण सिंह ने भी ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ममता बनर्जी की मानसिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है। उन्होंने उनके बयानों को लेकर भी सवाल उठाए।
‘बंगाल में बदल रहा है माहौल’, उद्योगों को लेकर प्रमाणिक का दावा
निशीथ प्रमाणिक ने SIR के अलावा पश्चिम बंगाल में उद्योगों को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 15 वर्षों में कई उद्योग और कारोबारी बंगाल से बाहर चले गए, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य में निवेश का माहौल बदल रहा है।
उन्होंने अमूल, अडानी और रिलायंस जैसी कंपनियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि बड़े कारोबारी समूह बंगाल में निवेश की इच्छा जता रहे हैं। प्रमाणिक ने कहा कि राज्य में नए उद्योग आने से रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे।
यह भी पढ़ें: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, पुलिस ने किया वॉटर कैनन का इस्तेमाल, गौरव गोगोई को हिरासत में लिया गया
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने देश के कई शहरों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। दिल्ली से लेकर पटना, जम्मू, कोलकाता, पंजाब, असम और अरुणाचल प्रदेश तक कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।