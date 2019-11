Mahrashtra Govt Formation, Sharad Pawar, Fadnavis, Shatrughan Sinha Tweet: महाराष्ट्र की राजनीति में मचे घमासान पर अब बॉलीवुड एक्टर और पूर्व बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने भी कमेंट किया है। उन्होंने NCP नेता शरद पवार (Sharad Pawar), अमित शाह (Amit Shah), पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो शेयर कर लिखा है, “100 सुनार की, एक शरद पवार की।” गौरतलब है कि बीते रविवार को फडणवीस और अजित पवार (Ajit Pawar) ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया था लेकिन मंगलवार को अजित पवार के इस्तीफे के बाद पूरी बाजी पलट गई।

क्या बोले सिन्हा: शॉट गन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा कि सर, जल्दबाजी में फैसले, आधी रात को ड्रामा, तड़के दोनों (अजित पवार- देवेंद्र फडणवीस) को बधाई, इससे पहले की लोग अपनी बेड टी ले पाते, इस तरह महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई। बिना किसी प्रोटोकॉल और कैबिनेट मीटिंग के फैसले के।

#AhmedPatel & of course lucky mascot, #SoniaGandhi. Helmed by the great Maharashtra/all India leader, the iron man of today, #SharadPawar was bound to yield this outcome. They have managed to pull the rug under the feet of the Centre/Guv making them fall flat, stumped pic.twitter.com/XcrwByORr0

