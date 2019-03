भाजपा के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर केन्द्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ की है। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को ऐलान किया कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार ‘न्यूनतम आय योजना’ को लागू करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष के इस ऐलान के बाद मंगलवार को शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि “‘न्यूनतम आय योजना’ की घोषणा करना ‘मास्टर ऑफ सिचुएशन’ राहुल गांधी का एक मास्टरस्ट्रोक है। इसने हमारे कुछ अहम लोगों को परेशान कर दिया है और उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घोषणा को ‘छल कपट’ करार दे दिया। अपने एक अन्य ट्वीट में सिन्हा ने कहा कि मैं अपने सीखे-सिखाए दोस्तों/नेताओं से पूछना चाहता हूं कि, जब आप विभिन्न ‘जुमलों’….जैसे हर किसी को 15 लाख, किसानों का कर्ज माफ और सब्सिडी, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां आदि का ऐलान करते हैं तो क्या ये सब सही है?”

उल्लेखनीय है कि सोमवार को राहुल गांधी ने ऐलान किया कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आयी तो न्यूनतम आय योजना (NYAY) के तहत देश के अत्यंत गरीब 5 करोड़ परिवारों के बैंक खातों में हर माह 6000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। गरीबी हटाने की दिशा में इसे बड़ा कदम करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा योजना के जरिए हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था, वहीं अब न्यूनतम आय योजना जिसे मनरेगा-2 भी कहा जा रहा है, की मदद से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला जाएगा।

It’s a masterstroke by the ‘master of situation’, @RahulGandhi – declaring #MinimumIncomeGuarantee scheme. It has rattled our people so much that some of our prominent people had to rush for a press conference, calling the whole declaration/ announcement “chhal kapat”.

Aap kare toh ‘raasleela’, baki kare toh ‘character dheela’! What is right for Peter, should be right for Paul, Sir. The people have welcomed this move & are very excited. Farmers loans have been waived as promised by them recently – in 3 different states.

