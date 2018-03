अभिनेता से नेता बने भाजपा सांसद शत्रुघ्‍न सिन्‍हा ने पार्टी के दो अन्‍य वरिष्‍ठ नेताओं यशवंत सिन्‍हा और अरुण शौरी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। भाजपा नेता ऐसे समय में ममता से मिले हैं जब वह दिल्‍ली प्रवास के दौरान वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए विरोधी दलों को एकजुट करने में जुटी हैं। भाजपा के ये तीनों नेता नरेंद्र मोदी सरकार की कई मौकों पर आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए ममता से उनकी इस मुलाकात को महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है। शत्रुघ्‍न सिन्‍हा ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी महत्‍वपूर्ण बयान दिया है। भाजपा नेता पूर्व में भी नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोधियों से मुलाकात करते रहे हैं। नी‍तीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ कर जब लालू यादव से हाथ मिलाया था उस वक्‍त भी बीजेपी सांसद ने नी‍तीश से मिलने से परहेज नहीं किया था। ममता बनर्जी ने 10 जनपथ जाकर UPA प्रमुख सोनिया गांधी से भी मुलाकात की।

लोकेशन वही होगा, सिचुएशन कुछ भी हो: ‘टाइम्‍स नाउ’ से बात करते हुए उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि लोकेशन वही होगा, सिचुएशन कुछ भी हो। भाजपा से टिकट मिलने के सवाल पर उन्‍होंने कहा कि पिछली बार (वर्ष 2014) भी मुझे टिकट न मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन मुझे मिला था। इस बार भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। शत्रुघ्‍न सिन्‍हा ने कहा कि उनके जीत का मार्जिन बहुत ज्‍यादा था तो ऐसे में मुझे टिकट क्‍यों नहीं देंगे? उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि उन्‍हें पटना की जनता पर बहुत विश्‍वास है। शत्रुघ्‍न सिन्‍हा पटना साहिब से चुनाव लड़ते रहे हैं।

Mamata Banerjee met Arun Shourie, Shatrughan Sinha and Yashwant Sinha in #Delhi; TMC MP Derek O'Brien also present. pic.twitter.com/4bo1L1Qys1

— ANI (@ANI) March 28, 2018