शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर फिर साधा निशाना, दी खुद के अंदर झांकने की नसीहत

वरिष्ठ बीजेपी नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को अक्सर ही अपनी पार्टी से अलग हटकर बोलते देखा गया है। एक बार फिर मंगलवार को शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सिन्हा ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करके पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा दिवाली मिलन के दौरान दिए गए उनके भाषण के एक अंश को लेकर हमला बोला है। सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक क्या प्रयास किए हैं ये जानने के लिए कि उनके कुछ नेताओं के विचार भिन्न क्यों हैं?

दरअसल पीएम मोदी ने दिवाली मिलन के दौरान कहा था कि बीजेपी के भीतर भी कई तरह की आवाज हैं, कई तरह के विचार हैं। एक्टर से राजनेता बने सिन्हा ने मोदी के इसी बयान को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा, ‘पीएम मोदी ने दिवाली मिलन में कहा था कि उनके कुछ लोगों के विचार अलग हैं। मैं विनम्रता से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों है। क्यों कुछ नेताओं के विचार अलग हैं।’

At Diwali Milan, PM @narendramodi stated that “SOME of our own people are not on the same page".My humble submission! Has somebody tried 1>2 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 31, 2017

…to find out why “some” of the best intellectuals/experts/ professionals/popular politicians & mass leaders are on a different page..2>3 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 31, 2017

शत्रुघ्न सिन्हा ने बातों ही बातों में पीएम मोदी को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह तक डे डाली। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। जो लोग सत्ता में हैं उनके द्वारा उन ‘कुछ लोगों’ के लिए अभी तक क्या कोशिश की गई है? या फिर ऐसा है कि बस उन्हें उपयोग करके छोड़ दिया जाए।’ सिन्हा ने आने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के बारे में बात करते हुए कहा, ‘क्षतिपूर्ति करने के लिए अभी भी समय है, विशेषकर गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। जितनी जल्दी क्षतिपूर्ति होगी उतना ही अच्छा होगा।’

Needs introspection – What sincere efforts are being made by people in power for those “some”? Or is it – just leave them after utilizing3>4 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 31, 2017

….them – on some pretext or the other??

It is never too late to make amends – especially in the wake of Gujarat & HP elections…4>5 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 31, 2017

Seeing the writing on the wall, we must go for damage control soon, ‘sooner the better’… Jai BJP, Jai Hind!! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 31, 2017

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी या पीएम मोदी पर हमला बोला। इससे पहले भी उन्होंने तमिल फिल्म ‘मेर्सल’ का समर्थन किया था। जबकि इस फिल्म का बीजेपी के नेताओं द्वारा काफी विरोध किया जा रहा था। बीजेपी के नेताओं का कहना था कि इस फिल्म में नोटबंदी और जीएसटी को गलत तरीके से दिखाया गया है।

