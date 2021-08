मोदी सरकार पर शशि थरूर का वार, बोले- एक दिन मनाएंगे विभाजन स्मृति दिवस, बाकी के दिन फैलाएंगे नफरत

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए ये लोग हिंदुओं और मुस्लिमों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहे हैं। विभाजन की याद दिला ये समाज में विघटन पैदा करने की साजिश है। इससे लोगों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति नफरत ही पैदा होगी।

थरूर ने अपनी पोस्ट में लिखा- विभाजन स्मृति दिवस इतिहास से कुछ गलत सीखने की कवायद है। पुरानी बातों को याद कर सामान्य लोगों के दिलों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ताधारी बीजेपी विभाजन को याद कर नफरत फैलाना चाहती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रेम और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की कि अब से 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के तौर पर याद किया जाएगा। पीएम का मानना है कि यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी।



दरअसल, मोदी ने लोगों का आह्वान करते हुए लिखा-देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है।

One thing you learn from history is that you can learn the wrong lessons from history. This ‘Partition Horrors Remembrance Day’ is an example of this: using the past to sow hatred in the minds of ordinary people in the present, pitting Hindus vsMuslims for base political motives.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 15, 2021