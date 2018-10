कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरुर ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल शशि थरुर ने बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान अपनी नई किताब ‘The Paradoxical Prime Minister’के बारे में बात करते हुए कहा कि एक बार आरएसएस के एक अज्ञात व्यक्ति ने कमाल की उपमा देते हुए कहा था कि “मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं, जिसे आप अपने हाथों से नहीं हटा सकते और ना ही आप उसे चप्पल मारकर हटा सकते हैं।” थरुर ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि उनका कहने का मतलब था कि यदि आप बिच्छू को हाथ से हटाएंगे तो वह आपको काट सकता है। वहीं अगर आप उसे चप्पल मारकर हटाएंगे तो इससे लोगों की आस्था को चोट पहुंचने का डर है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि मोदी ने सरकार का केन्द्रीयकरण करके भारतीय लोकतंत्र के अहम संस्थानों को क्षति पहुंचाई है, जिन्हें पिछले 70 सालों के दौरान बनाया गया है। उदाहरण देते हुए शशि थरुर ने कहा कि नोटबंदी जैसे फैसला लेकर रिजर्व बैंक के प्रभाव को कम किया गया। उसी तरह रफाल डील से देश की विदेशी पॉलिसी को चोट पहुंचायी गई। कांग्रेसी सांसद ने मोदी सरकार पर सीवीसी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, रिजर्व बैंक आदि की स्वायतत्ता में दखल के आरोप लगाए। थरुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये फैसले कैबिनेट में बिना कोई चर्चा किए लिए गए। शशि थरुर ने कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए।

#WATCH Shashi Tharoor in Bengaluru, says, “There’s an extraordinarily striking metaphor expressed by an unnamed RSS source to a journalist, that, “Modi is like a scorpion sitting on a Shivling, you can’t remove him with your hand & you cannot hit it with a chappal either.”(27.10) pic.twitter.com/E6At7WrCG5

