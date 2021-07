कांग्रेस सांसद शशि थरूर का आमतौर पर इस्तेमाल न होने वाले अंग्रेजी शब्दों के प्रति प्रेम जगजाहिर है। थरूर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को समझने के लिए लोगों को डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है। एक ट्विटर यूजर ने हाल ही में थरूर से कुछ पूछा, जिसके बाद राजनेता ने एक नया शब्द शेयर किया।

डॉ प्रिया आनंद ने थरूर के एक ट्वीट पर अपनी टिप्पणी में कहा, “सर, आपके स्पष्ट भाषणों के अलावा, मैं कुछ नए शब्द सीखने का इंतजार कर रही हूं। लीक से हटकर शब्द के साथ अपने दिमाग को गुदगुदाना हमेशा अच्छा होता है!” थरूर ने तुरंत एक नया शब्द pogonotrophy शेयर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मित्र-अर्थशास्त्री रथिन रॉय से ये शब्द सीखा है। उन्होंने यह भी समझाया कि इसका मतलब “दाढ़ी उगाना” है। हालाँकि, जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वह यह कि थरूर ने एक वाक्य में इस शब्द का इस्तेमाल कर के दिखाया। थरूर ने ट्वीट किया, “जैसा कि, पीएम की पोगोनोट्रॉफी एक महामारी का शिकार रही है ।” इस ट्वीट ने तेजी से बहुत से लोगों का ध्यान खींचा, कई लोगों ने थरूर की बुद्धि की सराहना की।

My friend Rathin Roy, the economist, taught me a new word today: pogonotrophy, which means “the cultivation of a beard”. As in, the PM’s pogonotrophy has been a pandemic preoccupation… https://t.co/oytIvCKRJR

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 1, 2021