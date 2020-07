कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत चीन विवाद को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर साझा की है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी की लेह यात्रा की भी तस्वीर को जोड़ा है।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। 1971 में इंदिरा गांधी ने लेह का दौरा किया तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। 2005 में मनमोहन सिंह ने सियाचीन पहुंचे भारत के पास अभी भी इस इलाके पर पकड़ कायम है। 2020 में पीएम के दौरे से हम क्या उम्मीद करें? निर्णायक कदम/क्षेत्र पर पकड़ कायम रहेगी?उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। @Ajitpan81693849 ने ट्वीट करते हुए लिखा है आज जिनके नाम के कसीनो पढ़ रहे हो इन्हीं के फरमान को राहुल गांधी सनकी ने फाड़ कर फेंक दिया था पूरा मीडिया के सामने।

1971: PM IndiraGandhi in Leh before slicing Pakistan into two. https://t.co/lYzSnpYuQh

2005: PM Manmohan Singh on 1st visit to Siachen by a PrimeMinister. India still holds the glacier. https://t.co/Q5pEfXWTfy

2020: what can India expect? Decisive action/retaining territory? pic.twitter.com/04WcEJNzdc

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 4, 2020