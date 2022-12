Shashi Tharoor Injury: व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे शशि थरूर, खुद महसूस कर पकड़ी सरकार की एक खामी

Shashi Tharoor: संसद भवन की सीढ़ियों से उतरते वक्त शशि थरूर का पैर फिसल गया था और मोच आ गई थी।

Shashi Tharoor व्हीलचेयर पर संसद भवन पहुंचे (Photo Source- twitter/ @ShashiTharoor)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram