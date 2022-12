UN: मानवीय सरोकारों पर UNSC में भारत ने बनाई दूरी तो शशि थरूर ने की विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रशंसा, कहा- Well Done

Shashi Tharoor: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की जिसमें मानवीय सहायता के प्रयासों को लेकर प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

Shashi Tharoor Praised S Jaishankar: शशि थरूर ने की एस जयशंकर की तारीफ (Photo- Indian Express/File)

