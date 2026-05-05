कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने केरल विधानसभा चुनाव में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) की ऐतिहासिक जीत को लेकर अहम राजनीतिक संकेत दिए हैं। उनके अनुसार यह परिणाम न सिर्फ केरल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन ‘INDIA Bloc’ की दिशा और रणनीति पर भी पड़ सकता है। थरूर ने यह भी संकेत दिया कि टीवीके नेता और अभिनेता-राजनेता विजय को भविष्य में ‘INDIA’ गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण मिल सकता है। उन्होंने कहा कि टीवीके के लिए गठबंधन के दरवाजे पूरी तरह खुले हैं और फिलहाल किसी भी दल को बाहर रखने की कोई नीति नहीं अपनाई गई है।

थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि टीवीके को गठबंधन में शामिल करने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और समय आने पर इस पर विचार किया जा सकता है। केरल में मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर अनिश्चितता के बीच थरूर ने कहा कि कांग्रेस के पास अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं की इतनी बड़ी संख्या है कि किसी एक नाम पर तुरंत निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है।

उनका कहना था कि जल्द ही पार्टी मुख्यालय और हाई कमान दिल्ली में नवनिर्वाचित विधायकों से राय-मशविरा करेगा और उसके बाद तेजी से निर्णय लिया जाएगा। पार्टी नेतृत्व की मंशा है कि इस प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उम्मीदवारों की अधिकता इस प्रक्रिया को जटिल बनाती है, लेकिन कांग्रेस की चुनावी सफलता का एक अहम पहलू पार्टी की एकजुटता रहा है। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला या जो स्वयं विधायक बनने की दौड़ में नहीं थे, उन्होंने भी पूरी मजबूती से चुने गए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया, जिसे उन्होंने संगठनात्मक अनुशासन और एकता का मजबूत उदाहरण बताया।

100 के आंकड़े तक पहुंचना अप्रत्याशित

चुनावी परिणामों को “ऐतिहासिक” बताते हुए थरूर ने कहा कि तमिलनाडु में टीवीके के 100 के आंकड़े से ऊपर तक पहुंचना अप्रत्याशित और लगभग चमत्कारिक परिणाम है। उनके अनुसार जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह सरकार को अब राज्य के पुनर्गठन और बदलाव की जिम्मेदारी सौंप रही है।

अन्य राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पूछे जाने वाले सवालों के संदर्भ में उन्होंने स्वीकार किया कि हर जगह नतीजे समान नहीं रहे। तमिलनाडु में TVK के साथ गठबंधन न बनने और इसके बाद उसकी बढ़त की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि राजनीति में भविष्य के लिए संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। उनके अनुसार TVK को भी आगे चलकर गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है, और INDIA ब्लॉक के घटक दल — कांग्रेस की 5 सीटें, IUML की 2 और CPI की 2 सीटें – मिलकर विकल्प तैयार कर सकते हैं।

राजनीतिक प्रवृत्तियों पर टिप्पणी करते हुए थरूर ने कहा कि कोविड के बाद के चुनावों में स्थिरता की चाह प्रमुख रही थी, लेकिन अब मतदाता बदलाव की ओर देख रहे हैं क्योंकि मौजूदा सरकार के कामकाज को पर्याप्त नहीं माना जा रहा है।

विपक्ष पर लगने वाले इस आरोप को कि UDF सरकार बनने पर वह विभिन्न हित समूहों या समुदायों के दबाव में रहेगी, उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि वास्तविक संख्या बल इस धारणा को गलत साबित करता है। उनका तर्क था कि जिस तरह कुछ राज्यों में बड़ी पार्टियां गठबंधन में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, उसी तरह कांग्रेस के पास भी पर्याप्त संख्या है कि वह नीति-निर्धारण में स्वतंत्र निर्णय ले सके।

केरल की आर्थिक स्थिति को उन्होंने सबसे बड़ी चुनौती बताया। उनके अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से शराब से मिलने वाले राजस्व, प्रवासी भारतीयों के भेजे पैसे और लॉटरी प्रणाली पर निर्भर हो गई है, जो दीर्घकालिक विकास का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थिति ऐसी है कि राज्य सितंबर तक वित्तीय दबाव में आ सकता है और कर्मचारियों के वेतन तथा बोनस के लिए भी उधारी लेनी पड़ सकती है।

इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने ‘1991 जैसे आर्थिक मोड़’ की आवश्यकता बताई, जिसमें निवेश आकर्षित करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वास्तविक बनाने और रोजगार सृजन पर जोर देने की बात शामिल है। उनका कहना था कि राज्य में उच्च शिक्षा और प्रतिभा के बावजूद युवाओं का पलायन जारी है और बेरोजगारी दर कई राज्यों से अधिक बनी हुई है।

राष्ट्रीय राजनीति पर असर को लेकर उन्होंने कहा कि केरल की जीत INDIA ब्लॉक के लिए आगे बढ़ने की ऊर्जा दे सकती है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बंगाल और असम जैसे राज्यों के परिणाम आत्मविश्वास बढ़ाने वाले रहे हैं। थरूर के अनुसार यह चुनावी दिन पूरी तरह एकतरफा नहीं रहा, बल्कि ऐसा राजनीतिक संकेत छोड़ गया है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष – दोनों ही अपने-अपने स्तर पर कुछ सकारात्मक आधार देख सकते हैं।

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पश्चिम बंगाल के नतीजों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का असर कैसे दिखा? हालांकि अंतिम आंकड़े अभी तय हो रहे हैं लेकिन दो ऐसे शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं जिन्हें जानना वाकई जरूरी है। बंगाल की जिन 20 सीटों पर सबसे अधिक नाम हटाए गए उनमें से 13 सीटें तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जीतीं, 6 भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने और 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। वहीं 187 सीटों पर 5,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। उनमें BJP ने 119 सीटें जीतीं या बढ़त बनाई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक