अमेरिकी सेना की ओर से भारतीय जहाजों पर हुए हमले पर अमेरिकी के विदेश सचिव मार्को रुबियो के बयान को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हैरानी जताई है। शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका का आधिकारिक बयान पढ़कर उन्हें गहरा धक्का लगा है। कांग्रेस सांसद ने पोस्ट में अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस का स्क्रीनशॉट भी लगाया है।
दरअसल मार्को रुबियो से एस जयशंकर ने भारतीय जहाजों पर हमले और उसमें मारे गए भारतीय नाविकों के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को बात की, जिसके अमेरिका ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कोई दोस्त इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता- शशि थरूर
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा, “अमेरिका का आधिकारिक बयान पढ़कर गहरा सदमा लगा है, जिसमें बेगुनाह भारतीयों की जान जाने पर अफसोस या संवेदना का जरा भी जिक्र नहीं है। कोई दोस्त और रणनीतिक साझेदार इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है?”
कांग्रेस सांसद ने अमेरिकी कार्रवाई पर उठाए सवाल
उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आगे कहा, “क्या नियमों का पालन न करने वाले कमर्शियल जहाज को किसी दूसरे, जान न लेने वाले तरीके से नहीं रोका जा सकता था? क्या आम क्रू सदस्यों को मारने के मकसद से मिसाइल दागे बिना जहाज के प्रोपल्शन या स्टीयरिंग को बेकार नहीं किया जा सकता?”
कांग्रेस सांसद ने कहा, “इन अहम समुद्री रास्तों से गुजरने वाले लगभग हर मर्चेंट जहाज पर भारतीय क्रू सदस्य होते हैं। क्या अब अमेरिकी मिसाइलों के लिए वे सब भी आसान शिकार माने जाएंगे? यह रवैया मंजूर करने लायक नहीं है और मुझे उम्मीद है कि एस जयशंकर ने मार्को रुबियो से यह बात कही होगी।”
अमेरिका ने आधिकारिक नोटिस में क्या कहा?
दरअसल, अमेरिका के विदेश सचिव की ओर से एक आधिकारिक नोटिस में कहा कि सेक्रेटरी मार्को रुबियो की भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ 12 जून को कॉल पर बात हुई।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगॉट के हवाले से कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने कल भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से बात की। दोनों अधिकारियों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हाल की घटनाओं पर चर्चा की। सेक्रेटरी मार्को रुबियो ने जोर दिया कि कमर्शियल जहाजों को तुरंत अमेरिकी सेनाओं के आदेशों का पालन करना चाहिए क्योंकि वे होर्मुज जलमार्ग में शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल का अवैध ट्रांसपोर्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारतीय नाविकों की मौत के कुछ दिनों बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर को जवाब दिया है। उन्होंने एस. जयशंकर से कहा कि सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी सेना के आदेशों का पालन करना चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें