कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला हुआ है। वे केरल के मलप्पुरम जिले में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए गए थे। लेकिन वहां कुछ अज्ञात लोगों ने उनके काफिले को रोकने का काम किया, इसके अलावा उनके साथ मौजूद गनमैन को भी पीटा गया। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शशि थरूर यूडीएफ प्रत्याशी एपी अनिल कुमार के लिए प्रचार करने मलप्पुरम पहुंचे थे। वहां पर उनके काफिले को कुछ अज्ञात लोगों ने रोका था। चश्मदीदों के मुताबिक एक गाड़ी से कुछ लोग उतरे और उन्होंने थरूर के काफिले को आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद उन युवकों ने जोर-जोर से थरूर की गाड़ी के शीशे को मारना शुरू कर दिया।

पुलिस ने क्या एक्शन लिया?

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शशि थरूर का गनमैन तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और उसने उन युवकों को रोकने का प्रयास किया। उसी प्रयास में हाथापाई शुरू हो गई और उन अज्ञात युवकों ने थरूर के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट की। इसे शशि थरूर की सुरक्षा में एक गंभीर चूक का मामला माना जा रहा है, इसी वजह से पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया है।

हादसे को लेकर शशि थरूर ने कहा कि मैं उन सभी संदेशों का आभारी हूं जहां कल रात हुई उस अप्रिय घटना को लेकर चिंता जताई गई, जब मेरे सुरक्षा गार्ड पर हमला हुआ था। मेरा गनमैन अभी पूरी तरह सुरक्षित है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आप सभी दोस्तों और शुभचिंतकों का धन्यवाद।

जानकारी के लिए बता दें कि केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके बाद 4 मई को वोटों की गिनती होगी और नतीजे आएंगे। मुकाबला मुख्य रूप से तीन गठबंधनों के बीच चल रहा है- सीपीआईएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ और भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए।

केरल के पिछले विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ यूडीएफ के खाते में 41 सीटें गई थीं। जानकारी के लिए बता दें कि केरल विधानसभा में 140 सीटें आती हैं।

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