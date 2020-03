दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है और दिल्ली के एक होटल पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने ट्वीट में सीएम केजरीवाल और पीएमओ को भी टैग किया है। उन्होंने इन लोगों से इस होटल को बैन करने की मांग की है।

दरअसल, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने संगीता के नाग के ट्विटर हैंडल के एक ट्वीट को रिट्वीट किया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्हें रेस्तरां में प्रवेश करने से मना कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इंडियन एथनिक ड्रेस पहना था।

वीडियो में, होटल के कर्मचारी को महिला और एक अन्य व्यक्ति के प्रवेश से मना करते हुए देखा जा सकता है और नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वे लोगों को भारतीय एथनिक पहनने के चलते प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती।

शर्मिष्ठा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, क्या बकवास है! यदि यह काइलिन और आइवी या कोई अन्य रेस्तरां अभी भी ऐसे औपनिवेशिक प्रथाओं का पालन करता है, जो मेहमानों को जातीय कपड़े पहनने की अनुमति नहीं देता है, तो उनके लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिए जाने चाहिए। शर्म आनी चाहिए।

What the hell! If this Kylin & Ivy or any other restaurant still follow such colonial practices of not allowing guests wearing ethnic clothes, their licences should be immediately cancelled. Shame! @ArvindKejriwal @PMOIndia https://t.co/JdIdc4apiu

— Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) March 11, 2020