‘शरद पवार BJP में जाने की गलती नहीं करेंगे’, संजय राउत बोले- अजित सीएम शिंदे की कुर्सी में छेद करेंगे

संजय राउत ने दावा किया कि अजित पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।

राज्यसभा सांसद संजय राउत (FILE PHOTO)

Follow us on



instagram

telegram