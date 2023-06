2024 में PM मोदी की राह में कांटे बिछाने का काम करेंगे शरद पवार! करने जा रहे हैं बड़ा काम

Lok Sabha Elections 2024: शरद पवार ने ने कहा कि बीजेपी ने बड़े-बड़े आश्वासन दिए, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं किया। यह एक विकल्प प्रदान करने का समय है।

Sharad Pawar ने कहा कि सभी गैर-बीजेपी दलों को एक साथ बैठने और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर विपक्षी एकता बनाने के बारे में सोचने की जरूरत है। (Image Credit- Twitter/PawarSpeaks)

