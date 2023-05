Sharad Pawar Resignation: एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार, वापस लिया इस्तीफा, बोले- कार्यकर्ताओं की भावना का अपमान नहीं कर सकता

Sharad Pawar एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है।

Sharad Pawar एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे। (File Photo- Express)

एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा, “मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। आपके प्यार की वजह से, मैं इस्तीफा वापस लेने की आपकी मांग और सीनियर नेताओं द्वारा पारित प्रस्ताव का सम्मान करता हूं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के अपने निर्णय को वापस लेता हूं।” शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) के इस्तीफा वापस लेने के तुरंत बाद एनसीपी कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। मुंबई स्थित वाईबी चव्हाण सेंटर पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और शरद पवार के पक्ष में नारेबाजी की। मीडिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार की अनुपस्थिति को लेकर सवाल किया तो शरद पवार ने कहा कि कमेटी ने यह फैसला लिया और उनके फैसले के बाद मैनें अपने फैसला वापस लिया। सभी एकजुट हैं और बातचीत चल रही है। कमेटी में सीनियर नेता हैं। Also Read मैं पीएम मोदी के खिलाफ नहीं लेकिन… शरद पवार के इस्तीफे पर बोले उद्धव- MVA पर नहीं होगा इसका असर उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर नेता मौजूद रहे यह भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग यहां हैं और कुछ नहीं हैं। लेकिन आज सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया और मुझे इससे अवगत कराया। उस फैसले के जरिए सभी ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। एनसीपी चीफ ने आगे कहा कि इसलिए यह सवाल उठाना कि यहां कौन मौजूद है और कौन नहीं है या इसका मतलब तलाशना सही नहीं है। अजीत पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में न आने के सवाल पर पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि अजीत पवार उनसे इस्तीफा वापस लेने का आग्रह करने के लिए वहां मौजूद थे। पार्टी कार्यालय में निर्णय लिए जाने के बाद जब हम पवार साहब के आवास पर गए, तब भी वह वहीं थे। यहां तक कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता नहीं था, मैं थोड़ी देर से पहुंचा। सभी को नहीं बताया गया।

