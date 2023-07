‘अजित की बात सुनकर अफसोस हुआ’, शरद पवार बोले- समस्या थी तो मुझसे बात करनी चाहिए थी

Maharashtra Politics News: शरद पवार ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व लोगों को बांटने वाला है।

Sharad Pawar ने बुधवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला (ANI Image)

अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने बुधवार को पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश हमें देख रहा है। आज की मीटिंग एनसीपी के लिए ऐतिहासिक है। हमें रास्ते में आने वाली समस्याओं के बाद भी आगे बढ़ते जाना है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आप NCP को भ्रष्ट पार्टी कहते हो तो अब आपने NCP से गठबंधन क्यों किया? उन्होंने कहा कि जो भी उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, वह फिर से महाराष्ट्र में रिपीट हुआ है। शरद पवार ने कहा कि हम सत्ता के लिए भूखे नहीं हैं, हम राज्य के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। भतीजे अजित पवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या थी तो अजित पवार को मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर उनके दिमाग में कुछ था तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए था। Also Read ‘आपकी उम्र 80 पार हो गई है, रिटायर क्यों नहीं होते’, जानिए अजित पवार के भाषण की बड़ी बातें उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने हमसे अलग होने का रास्ता चुना है, उन्हें हमें भरोसे में नहीं लिया। अजित पवार के गुट ने किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इस दौरान शरद पवार ने दावा किया NCP का सिंबल हमारे पास है और यह कहीं नहीं जाने वाला। जिन लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमें सत्ता में पहुंचाया वो हमारे साथ हैं। शरद पवार के भाषण की बड़ी बातें अजित पवार के आरोपों को लेकर शरद पवार ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि हम बीजेपी के पास गए थे। शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र के लिए पार्टी पर कब्जा अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्रोही अभी भी मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव के साथ काम किया है। आज तस्वीर बदल गई है, बातचीत खत्म हो गई है। अगर यह गलत है तो इसे सुधारना होगा। आपको लोगों से संवाद करना होगा। उन्होंने कहा कि करीब 25 साल पहले जब NCP का गठन हुआ था, हमने शिवाजी पार्क में बड़ी सभा की थी। आपमें से कुछ लोग विधायक बने गए, सांसद बन गए और लोगों की सेवा कर रहे हैं। मेरा उद्धेश्य महाराष्ट्र का विकास है। आपके आशीर्वाद से पार्टी का विकास हुआ है। शरद पवार ने कहा कि एक आम आदमी राज्य चला सकता है ये मैंने करके दिखाया है। मेरी प्राथमिकता यह रही है कि कैसे लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। सभी के काम करने का एक अलग अंदाज है। हम आम आदमी के अनुसार फैसले लेते हैं।

