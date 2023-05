शरद पवार ने इस्तीफा वापस लिया और अजित अपने निवास से कहीं चले गए, सिर्फ संयोग या कुछ और?

अजित पवार अपने निवास से कहीं चले गए हैं। कहां गए, किससे मिलने जा रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं। लेकिन टाइमिंग का ये खेल ऐसा है कि राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

NCP नेता अजित पवार (Source- Indian Express)

एनसीपी के लिए शुक्रवार का दिन राहत वाला रहा जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लिया और वे एक बार फिर अध्यक्ष पद पर विराजमान हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि वे अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी कार्यकर्ता उनके इस फैसले से खुश नहीं थे, ऐसे में उन्होंने फिर विचार किया और इस्तीफा वापस ले लिया। बड़ी बात ये रही कि उस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस से शरद पवार के भतीजे अजित पवार दूर रहे, उनकी गैरमौजूदगी ने कई तरह सवाल खड़े कर दिए। अजित क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? अब उन सवालों के जवाब मिलते, उससे पहले अजित पवार अपने निवास से कहीं चले गए हैं। कहां गए, किससे मिलने जा रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं। लेकिन टाइमिंग का ये खेल ऐसा है कि राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये अटकलें भी इसलिए लग रही हैं क्योंकि अजित पहले अपने कुछ फैसलों से बड़े सियासी खेल कर चुके हैं। फिर चाहे वो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद अचानक से बीजेपी के साथ मिलकर कुछ घंटों की सरकार बनाना हो या फिर हाल ही में आई उनकी फिर बीजेपी के करीब जाने की अटकलें। अजित पर शरद पवार ने क्या बोला? वैसे शरद पवार से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा गया था कि आखिर अजित मौजूद क्यों नहीं रहे। इस पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हर बड़े नेता का मौजूद रहना जरूरी नहीं। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। सुबह एक बैठक हुई थी, उसमें सभी मौजूद थे। यहां ये याद रखना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, तब अजित ने सामने से आकर कहा था कि उस फैसले का सम्मान किया जाए और नए नेतृत्व को मौका मिले। उनका वो बयान ही कई तरह की अटकलों को हवा दे गया था। शरद के इस्तीफे पर क्या बोले थे अजित? बाद में खबर तो ये भी आई थी कि अगर शरद पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में उन्हीं की बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया जाए और अजित को अकेले महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। खैर अभी के लिए शरद पवार ने क्योंकि अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, पार्टी कार्यकर्ता खासा उत्साहित हैं,लेकिन अजित की तरफ से कोई बयान ना आना कई संकेत दे गया है। उसके ऊपर वे अभी अपने निवास से देर रात कहीं गए हैं।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram