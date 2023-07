INDIA गठबंधन नाराज… महा विकास अघाड़ी को आपत्ति, फिर भी PM मोदी को अवॉर्ड देने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे NCP चीफ शरद पवार

असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया जाना है। उस कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शिरकत करने जा रहे हैं।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार की राजनीति अलग ही तरह की चलती दिख रही है। कहने को अजित पवार ने उनकी पार्टी में दो फाड़ कर दी है, कहने को अजित अब एनडीए से हाथ मिला चुके हैं, लेकिन फिर भी शरद पवार अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। उल्टा उनकी तरफ से अब उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया जा रहा है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को अवॉर्ड दिया जाना है। सारा विवाद किस बात पर है? असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया जाना है। उस कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शिरकत करने जा रहे हैं। अब इस समय महाराष्ट्र की जैसी राजनीति चल रही है, जिस तरह से बीजेपी से तल्खी का दौर जारी है, उसे देखते हुए एनसीपी चीफ का फैसला कई लोगों को हैरान कर गया है। महा विकास अघाड़ी के कई नेता इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने तो दो टूक कहा है कि शरद पवार का ये फैसला सही संदेश नहीं देने वाला है। Also Read ‘NDA में भी पांच दल ‘I.N.D.I.A.’ वाले’, सामना के मुखपत्र में PM मोदी पर तंज, पूछा- ईस्ट इंडिया कंपनी के समय संघ कहां था? विपक्ष को क्या आपत्ति? उनका कहना है कि जिस समय प्रधानमंत्री INDIA को अपमानित कर रहे हैं, जिस समय उनकी पार्टी ने एनसीपी में दो फाड़ कर दी है, ये ठीक नहीं लगता अगर शरद पवार उस कार्यक्रम में हिस्सा लें जहां पर पीएम को सम्मानित किया जाना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने सिर्फ एनसीपी में दो फाड़ नहीं की है, बल्कि पीएम की तरफ से उस पार्टी को सबसे भ्रष्ट भी कहा गया है। अगर एनसीपी को इतना नुकसान दिया गया है, उनके प्रमुख को इस तरह से कार्यक्रम जाना शोभा देता है? पवार ऐसा कर सिर्फ अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं। क्या है ये अवॉर्ड? अब कांग्रेस भी अभी शरद पवार के जाने से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से खुलकर कुछ भी बोलने से बचा जा रहा है। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ये शरद पवार का फैसला है, वहीं इस पर बेहतर बता पाएंगे। मेरे बोलने से अगर गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा, ये ठीक नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि लोकमान्य तिलक अवार्ड तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। बड़ी बात ये है कि इस संगठन के ट्रस्टी रोहित तिलक हैं जो खुद एक कांग्रेस नेता हैं।

