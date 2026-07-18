दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से ज़बरदस्ती हटा दिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विपक्षी नेताओं ने पुलिस के कदम की आलोचना की है और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर थे। वे कॉकरोच जनता पार्टी की मांग के समर्थन में भूख हड़ताल पर थे। सीजेपी की मांग है कि NEET (UG) जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कथित पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।

शरद पवार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

इसी मुद्दे को लेकर बारामती में पत्रकारों से बात करते हुए NCP (SP) अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सोनम वांगचुक के आंदोलन को संभालने में गैर-ज़िम्मेदार थी और छात्रों की असली मांगों को देखने के बजाय तमाशबीन बनी रही। शरद पवार ने कहा कि उन्हें यकीन है कि सोनम वांगचुक के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा।

शरद पवार ने कहा, “सरकार ने सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया क्योंकि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो गए थे। इसके बावजूद प्रोटेस्ट जारी रहेगा।” छात्रों की मांगों को असली बताते हुए शरद पवार ने दुख जताया कि सोनम वांगचुक के 20 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने के बावजूद सरकार का कोई भी नेता उनसे मिलने नहीं आया।

संजय राउत ने भी सरकार को घेरा

वहीं शिवसेना (UBT) MP संजय राउत ने सोनम वांगचुक के खिलाफ पुलिस एक्शन को सरासर तानाशाही बताया। संजय राउत ने कहा, “यह मोदी सरकार का तानाशाही रवैया दिखाता है। सरकार उन मुख्य मुद्दों को हल करने में नाकाम रही जिनके लिए सोनम वांगचुक 20 दिनों से अनशन कर रहे थे और फिर, जब उसे चीजें संभालना मुश्किल लगा, तो उसने वांगचुक को जबरदस्ती हॉस्पिटल भेज दिया।”

संजय राउत ने दावा किया कि यह सब जानबूझकर लोगों का ध्यान अयोध्या में राम मंदिर के फंड को संभालने में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवसेना के ‘राम रक्षा’ प्रोटेस्ट से हटाने के लिए किया गया था।

वहीं संजय राउत की आलोचना करते हुए बीजेपी नेता चित्रा वाघोली ने कहा, “वह खुद राम रक्षा (प्रार्थना) की चार लाइनें भी ठीक से नहीं पढ़ सकते, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर राजनीति ज़ोरों पर है। ज़्यादातर, ये बेबुनियाद आरोप इस डर से शुरू हुए हैं कि कहीं उनसे सच में ‘राम रक्षा’ पढ़ने के लिए न कहा जाए।”

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सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शनिवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की। इस घोषणा के कुछ देर बाद अभिजीत दीपके भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोते नजर आए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें