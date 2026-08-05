विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) में संगठनात्मक फेरबदल के बीच पार्टी ने मौजूदा प्रवक्ता (spokesperson) के सभी पद समाप्त करने का फैसला किया है। मंगलवार देर रात प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने एक प्रेस नोट जारी कर सभी पार्टी प्रवक्ताओं की नियुक्तियां रद्द कर दीं। उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियां होने तक पूर्व एमएलसी विद्या चव्हाण और पार्टी नेता महेश तापसे पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।

शरद पवार की पार्टी के एक पूर्व प्रवक्ता ने कहा, ”इस अचानक लिए गए फैसले की हमें भी कोई जानकारी नहीं है। यह संगठन में चल रहे बड़े बदलाव का हिस्सा लगता है। नई नियुक्तियों के बारे में जल्द ही जानकारी मिल जाएगी।”

पिछले दो सप्ताह में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं। हाल के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने सुशील बोर्डे को छात्र विंग का अध्यक्ष, विशाल वाकडकर को युवा विंग का अध्यक्ष और राम राठौड़ को शिक्षक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब इसी संगठनात्मक बदलाव का दायरा पार्टी के प्रवक्ताओं तक भी बढ़ा दिया गया है।

हाल के दिनों में शशिकांत शिंदे पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर पार्टी के संगठन और कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, कई प्रवक्ता पार्टी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए थे। ऐसे में किसी एक-दो प्रवक्ताओं को हटाने के बजाय पार्टी ने पूरे प्रवक्ता पैनल को ही बदलने का फैसला किया।

यह घटनाक्रम ऐसे दिन सामने आया है जब कांग्रेस और सत्तारूढ़ एनसीपी के बीच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को ‘गूंगी गुड़िया’ कहे जाने को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। वहीं पार्टी के भीतर भी सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर अलग-अलग राय सामने आने की खबरें हैं।

‘एक साथ आने का कोई सवाल ही नहीं’

दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद एनसीपी के दोनों गुटों ने विलय की अटकलों को तेज कर दिया है। हालांकि, शरद पवार ने कहा कि एक साथ आने का कोई सवाल ही नहीं है। यह मुलाकात शरद पवार की पीएम मोदी के साथ पिछले हफ्ते हुई मीटिंग के बाद हुई है। हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लगातार हुई इन बैठकों ने इस राजनीतिक चर्चा को हवा दी है कि दोनों एनसीपी गुटों को एक साथ लाने की कोशिशों ने शायद रफ्तार पकड़ ली है।