महाराष्ट्र की राजनीति में इस सवाल की बड़ी चर्चा है कि क्या शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के साथ रहेगी या फिर एनडीए के साथ चली जाएगी? इस सवाल को लेकर एनसीपी (एसपी) के भीतर भी बेचैनी है क्योंकि कम से कम आधे विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से कहा है कि वे विपक्ष में रहने के बजाय सत्ताधारी गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे।

महाराष्ट्र में एनसीपी (एसपी) के पास 10 विधायक हैं। पांच विधायकों का कहना है कि अगर उनकी पार्टी एनडीए के साथ जाती है तो उनके विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए फंड मिलना और प्रशासनिक मंजूरी मिलना आसान होगा।

एनसीपी (एसपी) के एक सीनियर नेता ने कहा, “हर दिन बैठक और बातचीत हो रही है, कम से कम पांच विधायकों ने पार्टी नेतृत्व को बताया है कि कांग्रेस में विलय करने या विपक्षी फ्रंट में बने रहने के बजाय एनडीए के साथ हाथ मिलाना बेहतर है।”

एनसीपी (एसपी) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने भी अपने सहयोगियों से कहा है कि कम से कम आधे विधायक एनडीए में शामिल होना चाहते हैं।

चुप हैं शरद पवार

शरद पवार ने अब तक इन सभी अटकलों को लेकर चुप्पी साध रखी है और पार्टी का रुख क्या होगा, इस पर चर्चा करने के लिए कोई बैठक भी नहीं बुलाई है। शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने उनकी पार्टी के एनडीए में शामिल होने को लेकर चल रही अटकलों को ना तो पूरी तरह खारिज किया और ना ही इनका समर्थन किया है।

हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) के 6 लोकसभा सांसदों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से हाथ मिला लिया था। उनका कहना था कि इससे उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए मिलने वाले फंड और सरकारी मंजूरियों के मामले में सुविधा होगी। इसके बाद ही एनसीपी (एसपी) के एनडीए में जाने की अटकलों को बल मिला।

समर्थन बढ़ाने की कोशिश में एनडीए

एनसीपी (एसपी) के पास हालांकि सिर्फ 10 विधायक और 8 लोकसभा सांसद हैं लेकिन यह समर्थन एनडीए के लिए बहुत जरूरी है। एनडीए को प्रस्तावित परिसीमन विधेयक सहित कुछ और अहम विधेयकों को पास कराने के लिए अपनी संख्या बढ़ाना जरूरी है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि एनडीए को एनसीपी (एसपी) जैसे छोटे राजनीतिक दलों का समर्थन लेने के लिए भी तैयार रहना होगा।

पवार और शिंदे की मुलाकात

हाल ही में एक और घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ। शरद पवार की उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके कार्यालय में मुलाकात हुई। इसके बाद जयंत पाटिल बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े से मिले। एमएलसी एकनाथ खडसे और विनोद तावडे के बीच भी बैठक हुई और खडसे ने शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की।

शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात को लेकर शिवसेना (यूबीटी) का रिएक्शन अच्छा नहीं रहा। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि शिंदे के केबिन में जाकर बैठक करना शिवसेना को ठेस पहुंचाने वाला है।

कांग्रेस ने भरोसा जताया है कि शरद पवार विपक्षी गठबंधन को छोड़कर नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि शरद पवार ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान होगा।

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महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच मुलाकात हुई। इसे लेकर शिंदे ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन नहीं माना जा सकता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।