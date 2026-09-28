मुंबई में सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए NCP (SP) प्रमुख शरद पवार ने साफ किया कि उनकी पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए किसी दूसरे दल में विलय नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अब पार्टी का पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने पर रहेगा।

दरअसल, पिछले कुछ समय से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) सत्ता में शामिल लोगों के साथ जा सकती है। इन चर्चाओं के बीच शरद पवार ने पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि NCP (SP) कहीं नहीं जा रही है।

‘हम कहीं नहीं जा रहे, आप चाहें तो हमारे साथ आएं’

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, “हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ आइए। हमने अपना संगठन मजबूत करने का फैसला किया है।” हालांकि, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया।

NCP (शरदचंद्र पवार) फिलहाल विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (MVA) का हिस्सा है। इस गठबंधन में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) और कांग्रेस भी शामिल हैं।

शशिकांत शिंदे ने भी किया रुख साफ

NCP (SP) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शरद पवार ने पार्टी का रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के विलय को लेकर किसी तरह की अस्पष्टता नहीं है।

शिंदे के मुताबिक, शरद पवार ने कहा है कि एकीकरण तभी संभव है, जब महायुति सरकार में शामिल दूसरा गुट NCP (SP) में विलय करे। यानी NCP (SP) किसी दूसरे दल में शामिल होकर सत्ता का हिस्सा बनने के बजाय अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देगी।

संगठन मजबूत करने पर जोर

शरद पवार के इस बयान के बाद पार्टी की प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना बताई जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच यह संदेश दिया कि पार्टी सत्ता के लिए अपने राजनीतिक संगठन और रुख से समझौता नहीं करेगी।

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