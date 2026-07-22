Sharad Pawar Meets PM Modi: विपक्षी दलों के सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी बीच, एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस बैठक से राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ गई है।

बैठक की तस्वीरों में अनुभवी मराठा नेता और प्रधानमंत्री मोदी कुछ बातचीत करते हुए और खुलकर हंसते हुए नजर आए। एक अन्य तस्वीर में प्रधानमंत्री वरिष्ठ नेता का स्वागत करते हुए और उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पर रिसीव करते हुए दिखे। बैठक के दौरान शरद पवार ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें देश के किसानों की समस्याओं और सिंचाई से जुड़े मुद्दे का जिक्र था।

जंतर-मंतर पहुंचे थे शरद पवार और सुप्रिया सुले

इससे पहले मंगलवार को शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए। यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी नीट यूजी पेपर लीक को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया है।

NCP-SCP chief Sharad Pawar and party MP Supriya Sule met Prime Minister Narendra Modi at the Parliament, in Delhi. pic.twitter.com/0mcy7ODLSH — ANI (@ANI) July 22, 2026

शरद पवार ने केंद्र से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “भारतीय संविधान ने देश के हर नागरिक के अधिकारों और हक की सुरक्षा की है और सरकार और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इसलिए, अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों और नागरिकों को दबाने के बजाय, सरकार को उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए और उन पर उचित ध्यान देते हुए सही कदम उठाना चाहिए।”

एनडीए में शामिल होने की अटकलों को सुप्रिया सुले ने खारिज किया

इस बीच, एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पिछले हफ्ते पार्टी के एनडीए में शामिल होने या एनसीपी के दूसरे गुट के साथ विलय करने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि ना तो शरद पवार और ना ही पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से इस तरह के कदम के बारे में कोई संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा, “न तो बीजेपी, न ही कांग्रेस और न ही एनडीए के किसी सहयोगी दल ने हमें कोई प्रस्ताव दिया है।”

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दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों को बुधवार को एक बार फिर सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय समेत 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, इन स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास पर रोक रहेगी। हालांकि, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज (लाइन बदलने) की सुविधा फिलहाल जारी रहेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…