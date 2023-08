अजित से मिले धोखे के बाद अपना उत्तराधिकारी खोज रहे शरद पवार? नए चेहरों को मिल रहा मौका बता रहा काफी कुछ

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इस रणनीति में नए उत्तराधिकारी की खोज सबसे अहम मानी जा रही है।

शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार (Source- Express file Photo)

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव कर लिया है। एनसीपी में जब से दो फाड़ हुई है, जब से अजित ने खेमा बदला है, शरद पवार खासा अकेले पड़ गए हैं। लेकिन इस सियासी अकेलेपन ने उन्हें उनकी रणनीति को और ज्यादा धार देने का मौका दे दिया है। इसी के तहत अब पवार नई लीडरशिप को आगे करने की कोशिश में लगे हैं। उनके कार्यक्रमों में उन चेहरों को तवज्जो दी जा रही है, जो पहले शायद सक्रिय भी नहीं दिखते थे।

