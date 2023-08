क्या सुलझ जाएगी चाचा-भतीजे की लड़ाई? शरद और अजित पवार के बीच एक घंटे तक चली ‘सीक्रेट मीटिंग’

एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच एक और बड़ी मुलाकात हो गई है। बताया जा रहा है कि पुणे में दोनों के बीच में ये मीटिंग हुई है, क्या चर्चा हुई, अभी तक साफ नहीं

महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा (इंडियन एक्सप्रेस)

एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच एक और बड़ी मुलाकात हो गई है। बताया जा रहा है कि पुणे में दोनों के बीच में ये मीटिंग हुई है, क्या चर्चा हुई, अभी तक साफ नहीं, लेकिन अचानक फिर दोनों चाचा-भतीजे का मिलना राजनीतिक गलियारों में अटकलों को जोर दे गया है। जानकारी मिली है कि पुणे के बिजनेसमैन अतुल चोरडिया के बंगले पर दोनों नेताओं के बीच ये सीक्रेट मीटिंग हुई। असल में अजित पुणे में ही एक पुल का उद्घाटन करने आए थे, वहीं पर शरद पवार भी किसी दूसरे काम से मौजूद रहे। इसके बाद दोनों ही नेता बिजनेसमैन अतुल चोरडिया के बंगले पर मिले। खबर है कि अजित के साथ उनके गुट के कुछ दूसरे साथी भी मौजूद रहे। क्या चर्चा हुई, स्पष्ट नहीं, लेकिन इसके सियासी मायने बड़े माने जा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि भी इससे पहले भी चाचा-भतीजे के बीच में ऐसे ही मुलाकात हो चुकी है। कई मौकों पर एनसीपी प्रमुख को मनाने की कोशिश देखी गई है। उसी कड़ी में हुई अब ये मुलाकात भी अजित के एक प्रयास के रूप में देखी जा रही है। लेकिन इन प्रयासों के बीच शरद पवार ने अपने सियासी पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। वे भतीजे के साथ चले जाएंगे या फिर अपनी पार्टी के लिए एक नई लड़ाई लड़ेंगे, ये साफ नहीं है।

