गुजरात के पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला ने कहा NCP को अलविदा, पार्टी सदस्यता संग राष्ट्रीय महासचिव पद से दे दिया इस्तीफा

शंकर सिंह वाघेला ने Nationalist Congress Party (NCP) के राष्ट्रीय महासचिव पद से सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसके साथ ही पार्टी सदस्यस्ता से भी इस्तीफा दिया है। वाघेला गुजरात में एनसीपी अध्यक्ष के पद पर जयंत पटेल की नियुक्ति के बाद से ही पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। माना जा रहा है कि यह इस्तीफा उसी नाराजगी का परिणाम है।

Shankersinh Vaghela tenders his resignation from the post of national general secretary of Nationalist Congress Party (NCP) as well as active membership of the party. pic.twitter.com/9hWt0XBq77

